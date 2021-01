KlikFilm Terpilih sebagai Partner Resmi di MyFrenchFilmFestival 2021

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Platform digital KlilFilm menghadirkan MyFrenchFilmFestival ke-11 yang akan dimulai pada 15 Januari hingga 15 Februari 2021. Terpilihnya KlikFilm lantaran telah memiliki banyak koleksi film Perancis dari berbagai genre.Territory Manager at UniFrance, in charge of South-East Asia, Jérémy SEGAY mengatakan. Ada ratusan judul film Perancis terbaik menjadi koleksi KlikFilm, dan bisa dinikmati dengan cara berlangganan.Mulai dari yang klasik, komedi populer, hingga drama terkenal dari dekade lampau. Tidak lama lagi juga berbagai film terbaik 2021 dari pbioskop Perancis juga akan tayang. Menurutnya, KlikFilm kini menyediakan pilihan film Perancis paling bagus di wilayah ASEAN."UniFrance pun bangga telah membuka jalan KlikFilm ke dunia film Perancis. Kami juga bangga bermitra dengan KlikFilm dalam MyFrenchFilmFestival 2021, festival film bahasa Perancis online pertama di dunia. Penonton Indonesia akan dapat merasakan beragamnya film Perancis lewat lebih dari 20 film pilihan terkini. Lengkap dengan subtitle Indonesia," ujar SEGAY, dikutip keterangan tertulis, Rabu, 13 Januari 2021.Direktur KlikFilm Frederica mengungkapkan, kerja sama dnegan MyFrenchFilmFestival akan dijadikan langkah awal KlikFilm menjajaki langkah menuju dunia internasional."KlikFilm selalu menghadirkan film terbaik dari berbagai genre dan negara. Salah satunya, kami juga menghadirkan film Perancis yang bagus, karena kami melihatfilm-film Perancis memiliki penggemar cukup besar di sini. Ada 100 film Perancis di #FrenchFest2021. KlikFilm sendiri akan merilis 77 film, dan kami juga akan menayangkan 23 film yang ada di MyFrenchFilmFestival. Kerja sama dengan MyFrenchFilmFestival adalah sebuah awal bagi KlikFilm, untuk terus berkembang," ujar Frederica.Salah satu film terbaik Perancis yang dapat dinikmati di KlikFilm adalah The Lion atau Le Lion. Film box office 2020 Perancis yang bergenre komedi ini, secaraeksklusif hanya bisa disaksikan di KlikFilm. Selain itu, ada sederet film-film terbaik Perancis dari berbagai genre, di antaranya adalah La Famille Bélier, Irreversible, The Great Dictator, La Vie en rose, Taxi, Macadam Stories, Micmacs, koleksi dari Sutradara Francois Truffaut, Agnes Varda, dan masih banyak lagi. Untuk biaya berlangganan hanya Rp10 ribu per minggu.(ROS)