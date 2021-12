5 Fakta Shadow Beauty, Drama Korea Angkat Isu Bullying di Sekolah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

1. Adaptasi Webtoon

2. Cerita agak berbeda dengan Webtoon

Karakter Shim Dal Gi yang diperankan Goo Ae Jin dalam Shadow Beauty. Youtube/Revsuto Mix Random.

3. Angkat isu bullying dibumbui cerita menarik

4. Dibintangi banyak idol K-pop

Choi Bo Min Golden Child. Foto: Asian Wiki.

5. Shim Dal Gi artis rookie berbakat

Jakarta: Drama Korea (Drakor) Shadow Beauty yang dirilis sejak 20 November lalu, memasuki babak akhir. Drakor yang tayang di WeTV dan Kakao TV ini sukses meninggalkan kesan menarik bagi para penonton.Shadow Beauty menceritakan tentang korban perundungan (bullying) di sekolah. Menariknya, korban bullying Goo Ae Jin (Shim Dal Gi) itu ternyata memiliki rahasia yang tidak diketahui semua orang.Ae Jin ternyata populer di media sosial dan menjadi influencer bernama Genie. Shadow Beauty telah menayangkan 13 episode dengan durasi 20 menit per episode.Untuk Anda yang ingin menonton namun masih bingung, berikut 5 fakta drakor Shadow Beauty yang perlu Anda ketahui:Serial web Shadow Beauty diadaptasi dari Webtoon berjudul Geurimja Minyeo karya A-Heum. Webtoon yang naik di Kakao itu sudah diterbitkan sejak 2017 hingga 31 Mei 2020.Webtoon menceritakan tentang anak SMA bernama Goo Ae Jin (Shim Dal Gi) yang suka menyendiri di sekolah. Gara-gara itu, Goo Ae Jin menjadi sasaran bullying. Goo Ae jin menjalani kehidupan ganda sebagai influencer populer bernama Genie. Genie terkenal dengan penampilannya yang sempurna.Baca: Tayang Hari Ini, Simak 6 Alasan Menonton Serial The Silent Sea Meski Shadow Beauty diadaptasi dari Webtoon, cerita yang disuguhkan di serial web-nya ternyata agak berbeda. Ada sejumlah perubahan terkait beberapa karakter di serial tersebut.Perubahan karakter ini tidak serta merta membuat cerita berubah drastis. Malah cerita yang disajikan dalam Shadow Beauty menjadi lebih menarik.Drakor yang mengangkat isu bullying di sekolah sejatinya cukup banyak, misalnya Angry Mom, School 2015: Who Are You, hingga Sky Castle. Bedanya, Shadow Beauty menyertakan cerita menarik dalam kasus bullying itu. Goo Ae Jin (Shim Dal Gi) memiliki kehidupan ganda sebagai influencer yang menarik untuk ditonton.Baca: 5 Rekomendasi Film Korea dengan Cerita Tak Biasa Drama Korea biasanya dipenuhi para aktor dan aktris terkenal. Bedanya, Shadow Beauty malah dibintangi banyak idol Kpop. Misalnya, Choi Bo Min dari Golden Child, Lee Na Gyung dari Fromis 9, dan Yang Hong Seok dari Pentagon. Meski didominasi idol Kpop, para pemain dapat memerankan karakternya secara maksimal, lho.Shim Dal Gi, yang memerankan karakter utama perempuan Goo Ae Jin, dinilai sukses membawakan karakternya. Shim Dal Gi mampu menunjukkan beragam emosi melalui aktingnya sebagai korban bullying.Shim Dal Gi diketahui merupakan aktris muda berbakat yang debut pada 2018. Dia sempat mewarnai sejumlah drama populer seperti Hospital Playlist, Save Me 2, dan School Nurse Files.Setelah membaca 5 fakta diatas, Anda jadi tertarik menonton? Drama Korea Shadow Beauty hanya bisa ditonton lewat aplikasi streaming WeTV dan Kakao TV ya!Baca: Ada Petisi Penolakan, JTBC Tetap Tayangkan Drakor Snowdrop