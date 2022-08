Angga Yunanda Tertarik Selami Dunia Kripto Usai Bintangi Film Mencuri Raden Saleh

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Film Mencuri Raden Saleh tak lama lagi tayang di bioskop Indonesia. Angga Dwimas Sasongko selaku sutradara berharap film terbarunya itu memberikan nuansa baru dan berbeda.Selain ingin memperkenalkan sosok Raden Saleh, Angga ingin filmnya membuat anak-anak muda tertarik dengan dunia teknologi digital, khususnya cryptocurrency. Hal itu pula yang membuat dia tertarik bekerjasama dengan platform Pintu."Kolaborasi yang dibangun antara industri crypto dan film ternyata bisa saling mendukung satu sama lain. Adegan penggunaan cryptocurrency di dalam film memberi nuansa yang beda dari film-film lainnya dan menjadikan film terasa lebih mengikuti zamannya. Kami berterima kasih kepada PINTU atas dukungannya kepada kami sehingga proses syutng dapat berjalan dengan baik," kata Angga Dwimas Sasongko dalam keterangan tertulisnya."Kami berharap penonton nantinya bisa menyaksikan dan merasakan keseruan dari film drama & action dengan alur cerita yang menarik yang dibintangi oleh aktor dan aktris hebat di Indonesia," lanjutnya.Film Mencuri Raden Saleh menceritakan tentang sekelompok anak muda yang ingin mencuri sebuah lukisan bersejarah Raden Saleh di Istana Presiden. Sekelompok anak muda tersebut adalah Piko (The Forger) yang diperankan oleh Iqbaal Ramadhan, Ucup (The Hacker) diperankan oleh Angga Yunanda, Fella (The Negotiator) oleh Rachel Amanda, Gofar (The Handyman) oleh Umay Shahab, Tuktuk (The Driver) oleh Ari Irham, dan Sarah (The Brute) diperankan oleh Aghniy Haque."Dari sudut pandang karakter Ucup di film ini, Ucup sangat tertarik dengan dunia crypto, dan saya pribadi semenjak memerankan Ucup di film Mencuri Raden Saleh banyak banget dapat insight baru tentang crypto dari pemeran lain yang sudah lebih dulu berkecimpung di dunia crypto. Selama proses shooting saya mendapatkan banyak sekali pengalaman baru, selain tentang investasi crypto," kata Angga YunandaSelain enam bintang muda di atas, Mencuri Raden Saleh turut dibintangi Tio Pakusadewo, Dwi Sasono, Atiqah Hasiholan, Ganindra Bimo hingga Andrea Dian. Film Mencuri Raden Saleh akan tayang resmi pada 25 Agustus 2022."Melalui kerja sama ini kami yakin tayangan film Mencuri Raden Saleh tidak hanya memberikan hiburan bagi penonton, namun film ini mampu menjadi salah satu wadah baru untuk masyarakat lebih dekat dan mengenal investasi aset crypto," kata Jeth Soetoyo, Founder & CEO PINTU.