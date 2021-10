Jake Gyllenhaal Bangga Film The Guilty Duduki Posisi Pertama di 91 Negara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Film The Guilty menembus 69 juta penonton dalam empat minggu pertama sejak dirilis pada 24 September 2021. Film Netflix garapan Antoine Fuqua ini menempati posisi teratas di 91 negara.Pemeran utama sekaligus produser The Guilty, Jake Gyllenhaal mengumumkan hal tersebut di akun instagramnya @jakegyllenhaal. Jake mengaku hanya membutuhkan waktu selama 11 hari untuk menggarap film ini bersama Antoine Fuqua dikarenakan proses produksi yang dilaksanakan usai masa lockdown di Amerika Serikat."We made this movie in 11 days. You made it a NUMBER ONE movie in 91 countries. #TheGuilty," tulis Jake dalam captionnya.Aktor tersebut menyebut awalnya memang berencana untuk memproduksi The Guilty dalam waktu kurang dari seminggu. Namun, dengan semua pertimbangan dan perjuangan yang dilalui, mereka akhirnya berhasil menggarap film tersebut dalam waktu 11 hari.Meski dengan waktu yang terbatas, The Guilty terlihat akan ditonton oleh 69 juta penonton dalam empat minggu pertama setelah penayangannya di platform Netflix pada 1 Oktober 2021. Serta menduduki posisi teratas di 91 negara.