Jadi Suami Istri, Jihane Almira Kaget dengan Sikap Pemalu Kevin Julio

Jihane Almira beradu akting sebagai suami istri dengan aktor Kevin Julio di film How Are You, Really?. Jihane rupanya sempat kesulitan membangun koneksi dengan Kevin Julio.Kevin Julio menganggap Jihane lebih punya sifat maskulin ketimbang dirinya. Sehingga dia banyak berkonsultasi dengan sutradra Hanny R Saputra."Saya susah banget ini nyari chemistry sama dia. Dia tuh lebih laki daripada saya. Terus Kita ngobrol banyak saja sih, enaknya gimana. Saya mengikuti saja sekaligus arahannya Pak Hanny," kata Kevin Julio.Jihane Almira sendiri sempat kaget dengan sikap malu-malu Kevin Julio. Untungnya setelah banyak berbincang, kebekuan antara Jihane dan Kevin mulai mencair."Kalau dibilang sulit, tidak juga sebenarnya. Cuma Kevin kan orangnya malu-malu ya, jadi suka menyendiri gitu. Tapi setelah ngobrol banyak, semuanya lancar-lancar saja," ucap Jihane.Film ini berkisah tentang tokoh bernama Rendra (Jeff Smith) yang berprofesi sebagai seniman tato. Dia memandang pernikahan sebagai sebuah omong kosong karena melihat perselingkuhan sang ayah.Rendra kemudian meninggalkan orang tuanya dan membangun hidupnya sendiri. Dia membuka toko jasa membuat tato persis di depan sebuah toko bunga dengan pemiliknya bernama Mirah (Jihane Almira).Sikap Mirah yang ramah Rendra diam-diam jatuh hati. Suatu hari, Rendra melihat suami Mirah bernama Wisnu (Kevin Julio) berselingkuh dengan Ayang. Rendra akhirnya memberitahu Mirah tentang perselingkuhan Wisnu. Namun, Rendra kaget karena Mirah tahu perselingkuhan suaminya.Film How Are You, Really? sudah bisa disaksikan di layanan streaming KlikFilm. Selain Jihane Almira, film ini turut dibintangi Jeff Smith.