Dua Film Unggulan Taipei akan Diputar di Balinale 2018

Dua film unggulan dari Taipei, On Happiness Road dan Gatao 2: Rise of the King, mendapat kesempatan untuk diputar di Indonesia lewat Bali International Film Festival 2018 pada akhir September mendatang. Dua film ini dibawa oleh Taipei Economic and Trade Office (TETO) Jakarta dan Kementerian Kebudayaan Taiwan, yang sejak dua tahun terakhir bekerja sama dengan Balinale.On Happiness Road meraih penghargaan utama dan sekaligus film animasi terbaik dalam Taipei Film Festival 2018. Ditulis dan disutradarai Hsin-yin Sung, film ini berkisah tentang Chi, perempuan muda Taiwan yang berhasil meraih mimpinya hidup di Amerika. Namun setelah nenek meninggal, Chi kembali ke keluarganya di Happiness Road. Di sana, dia mengenang kembali masa kecil dan merenungkan arti "rumah" dan "kehidupan".Gatao 2 adalah film drama kriminal peraih nomine film terbaik Taipei Film Festival 2018. Disutradarai Cheng-Kuo Yen, film ini berkisah tentang konflik antara dua geng besar pimpinan Ren dan Jian. Konflik menjadi pelik karena Ren dan Jian pernah bersahabat dekat.On Happiness Road dan Gatao 2 masuk program pemutaran Balinale bersama 100-an film lain dari 30 lebih negara. Balinale, yang tahun ini memasuki tahun ke-12, akan berlangsung selama sepakan pada 24-30 September.Sebelum Balinale nanti, On Happiness Road telah diputar lebih dulu di Jakarta dalam program khusus yang digelar TETO pada Rabu, 5 September 2018. Pihak TETO menyebut bahwa pemutaran ini dihadiri oleh 200-an tamu undangan lintas bidang. Menurut juru bicara TETO John Chen, kerja sama dengan Balinale adalah salah satu upaya mereka dalam mendorong "Kebijakan Baru ke Arah Selatan".Kebijakan ini memberi perhatian khusus terhadap pertukaran budaya, pendidikan, dan pariwisata untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Indonesia atas Taiwan atau sebaliknya.(ELG)