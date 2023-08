Karya Terakhir Hayao Miyazaki Jadi Film Pembuka TIFF 2023

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Karya terakhir Hayao Miyazaki yang berjudul The Boy and the Heron akan menjadi film pembuka dalam Toronto Internasional Film Festival (TIFF) 2023. Film tersebut juga menjadi film animasi Jepang pertama yang bisa mencapai hal tersebut.Film The Boy and the Heron merupakan film terakhir bagi Hayao Miyazaki sebagai seorang animator. Dengan pemutaran itu, tentunya akan menjadi sebuah kehormatan baginya.Kabar itu disampaikan langsung oleh CEO TIFF Cameron Balley yang mengatakan bahwa The Boy and the Heron akan menjadi pembuka TIFF tahun ini. Menurutnya, film tersebut merupakan karya dari seniman besar dalam dunia perfilman."Kami merasa terhormat untuk membuka Festival Film Internasional Toronto ke-48 dengan salah satu karya seniman sinema terhebat," ucap Cameron Balley.TIFF merupakan salah satu festival film terbesar di dunia dan dihadiri oleh para pekerja profesional industri perfilman dari seluruh dunia. TIFF 2023 rencananya akan digelar di Roy Thomson Hall, Toronto, pada Kamis, 7 September 2023.Sebelumnya, beberapa film Studio Ghibli pernah tayang dalam festival film besar itu. Beberapa di antaranya adalah The Red Turtle (2016), The Tale of The Princess Kaguya (2013), The Wind Rises (2013), From Up on Poppy Hill (2011), Spirited Away (2001), dan Princess Mononoke (1997).Sementara itu, film The Boy and the Heron telah tayang di bioskop Jepang sejak 14 Juli 2023. Setelah penayangan itu, tidak sedikit yang memberikan apresiasi dam menyebut bahwa film tersebut adalah sebuah mahakarya.Film The Boy and the Heron bercerita tentang Mahito Maki, seorang anak laki-laki yang memasuki dunia magis setelah menemukan sebuah menara yang terbengkalai. Mahito Maki masuk ke dalam sana bersama dengan burung bangau yang bisa berbicara.