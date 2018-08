Tragedi Game of Thrones Terinspirasi The Lord of the Rings

: Kisah novel trilogi The Lord of the Rings karya JRR Tolkien punya pengaruh besar bagi George RR Martin, penulis novel berseri A Song of Ice and Fire yang kemudian diadaptasi ke serial epik Game of Thrones. Pengaruh ini membuat George seperti dengan mudahnya membuat tokoh tertentu dalam mati terbunuh di tengah perjalanan cerita ASOIAF atau GOT.Seperti dilaporkan We Got This Covered, hal ini diungkap oleh George sendiri dalam wawancara terbaru. George membaca LOTR saat masih remaja dan syok dengan satu momen khusus, yaitu kematian Gandalf."Kemudian Gandalf mati! Aku tidak bisa menjelaskan dampak yang aku alami pada usia 13 tahun. Kau tidak bisa membunuh Gandalf. Maksudku, Conan tidak mati dalam buku-buku Conan, tahu kan?" tutur George."Tolkien merusak aturan itu dan aku menyukai dia selamanya atas itu. Menit ketika kau membunuh Gandalf, ketegangan atas berbagai hal setelahnya terasa ribuan kali lebih hebat karena sekarang siapapun bisa mati. Tentu saja, hal ini meninggalkan kesan mendalam dalam keinginanku untuk membunuh para karakter dalam sekejap," lanjut George.The Lord of the Rings adalah salah satu seri novel legendaris dan punya rekor penjualan tinggi sepanjang sejarah. Novel episode pertama terbit pertama kali pada Juli 1954, disusul novel kedua pada November 1954 dan novel ketiga pada Oktober 1955.Pada akhir 1990-an, sutradara Peter Jackson mengadaptasi ketiga novel ke film trilogi yang dibintangi Frodo Baggins. Ketiga film ini, yang dirilis pada 2001-2003, masuk ke jajaran 60 film barat terlaris di dunia sepanjang masa.A Song of Ice and Fire adalah novel epik berseri yang sudah punya lima episode sejak 1996 hingga 2011. Kelima novel ini diadaptasi ke serial Game of Thrones oleh David Benioff dan DB Weiss bersama HBO. Serial telah berjalan selama tujuh musim dan akan ditutup dengan musim kedelapan pada 2019.(DEV)