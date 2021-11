Hari Ini Rilis di Bioskop Indonesia, Berikut Sinopsis Last Night in Soho

Sinopsis Last Night in Soho

Anya Taylor-Joy sebagai Sandie dan Matt Smith sebagai Jack di Last Night in Soho. (ANTARA/Focus Feature/Parisa Taghizadeh)

Jakarta: Film bergenre thriller Last Night in Soho tayang mulai hari ini, 3 November 2021, di bioskop Indonesia. Film ini bernuansa 1960-an.Last Night in Soho adalah karya Edgar Wright, sutradara beberapa film terkenal seperti Baby Driver, Scott Pilgrim Vs The World, dan Shaun of the Dead. Film ini dibintangi oleh pemain serial The Queen's Gambit, Anya Taylor-Joy Edgar Wright menyutradarai Last Night in Soho dari sebuah cerita yang ia buat dan naskah yang ia tulis bersama dengan Krysty Wilson-Cairns. Krysty adalah penulis naskah film 1917 yang mendapat BAFTA Award for Outstanding British Film.Dilansir dari Antara, film ini bercerita tentang mahasiswa jurusan mode di London, Eloise Turner (Thomasin McKenzie). Ellie, sapaan akrabnya, datang dari Cornwall dan memulai kehidupan barunya di kota metropolis tersebut.Tidak seperti gadis seusianya, Eloise menyukai hal-hal bersifat retro terutama di era 60-an,mulai dari pilihan busana hingga selera musik. Hal ini membuatnya susah berbaur dengan teman-temannya di asrama.Baca: Ramai Diperbincangkan, Ini Jalan Cerita Film Dune Ia akhirnya memutuskan untuk menyewa kamar di tempat lain, yakni di rumah Collins (Diana Rigg). Ellie kerap bermimpi dengan latar tahun 1960 sejak pindah.Ia mendapati dirinya menjalani kehidupan Sandie (Anya Taylor-Joy), seorang bintang muda tahun 1960-an, saat dia masuk ke Café De Paris. Sandie adalah calon penyanyi, penari, dan aktris yang ingin berkarier di dunia hiburan.Semua impian Sandie tampaknya menjadi kenyataan saat dia bertemu dengan Jack (Matt Smith), seorang manajer yang mungkin dapat memperkenalkannya kepada orang yang tepat untuk membantu meluncurkan kariernya.Eloise segera mengadopsi Sandie sebagai panutan dan semangatnya. Ia mulai mewarnai rambutnya agar lebih terlihat seperti gadis itu dan kembali tidur di malam hari.Namun, seiring perjalanannya, kehidupan Sandie yang dijumpai Eloise menjadi penuh dengan kegelapan, yang tampaknya ikut berdampak ke kehidupan sehari-hari Eloise di masa kini. Berada di tengah-tengah antara masa lalu dan sekarang, Eloise berusaha memecahkan misteri berumur puluhan tahun tersebut.