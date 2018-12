Begini Ketatnya Syuting Game of Thrones Demi Hindari Spoiler

Serial epik Game of Thrones dikenal sangat ketat mengontrol berbagai informasi yang berpotensi menjadi spoiler atau bocoran cerita, terutama sejak musim keenam. Kontrol ekstra ketat ini bahkan menjangkau urusan naskah bagi pemeran.Cerita ini diungkap Iain Glen, aktor pemeran tokoh Jorah Mormont, dalam wawancara terbaru seperti dikutip Variety. Iain menyebut para produser Game of Thrones sangat paranoid."Mereka benar-benar paranoid sekarang jika siapapun menemukan apapun tentang serial dan membocorkannya," kata Iain."Kami tidak boleh menulis kata apapun di kertas. Semua (naskah) diakses lewat iPad dengan akses keamanan berbeda-beda yang harus kami lewati untuk bisa masuk. Harus aku akui, cara itu membuat masalah baru bagi para pemain."Para pemain pun seperti putar otak untuk mengakali prosedur ribet yang harus mereka jalani."Namun kami menemukan sebuah cara, entah lewat ponsel atau dengan tablet, supaya itu bisa ada di lokasi syuting," ungkapnya.Sebelumnya, David Nutter, salah satu sutradara episode, juga bercerita mengenai sistem keamanan cerita di lokasi syuting. David menyebutnya "seperti Gestapo" karena mereka syuting adegan palsu demi mengaburkan pemahaman penonton.Game of Thrones, yang diadaptasi dari novel seri A Song of Ice and Fire karya George RR Martin, telah memasuki musim kedelapan atau terakhir yang siap tayang dalam waktu dekat. Musim ini akan punya enam episode dengan durasi lebih panjang.Musim terakhir akan dirilis perdana di HBO pada April 2019.(ASA)