8 Daftar Pemain Baru Squid Game 2, Bertabur Bintang Besar

1. Park Gyu-young

2. Jo Yu-ri

3. Kang Ae-sim



4. Lee David

5. Lee Jin-uk



6. Choi Seung-hyun

7. Roh Jae-won



8. Won Ji-an

Squid Game 2 akan segera hadir setelah sukses dengan musim pertamanya. Kini, ada pemain baru yang berasal dari para bintang besar.Melansir dari Netflix Tudum, Hwang Dong-hyuk, selaku produser, sutradara, dan penulis skenario Squid Game, mengumumkan kembali serial Netflix fenomenal itu.Kemudian secara bertahap, Netflix mulai mengumumkan para pemain lama yang akan kembali memainkan peran, seperti Lee Byung-hun sebagai Front Man, Wi Ha-jun sebagai Jun-ho, dan Gong Yoo juga akan kembali.Selain itu, Netflix juga telah menyiapkan para pemain baru untuk memeriahkan musim kedua ini. Para penggemar terkejut ketika melihat daftar pemain baru Squid Game 2 yang bertabur bintang besar.Aktris kelahiran 27 Juli 1993 ini memulai debut dalam serial drama pada 2016 lalu dengan Bring it on, Ghost. Kemudian, ia berlanjut mendapatkan peran untuk beberapa serial drama terkenal, seperti It's Okay to Not Be Okay (2020) dan Sweet Home (2020).Mantan anggota dari grup wanita Iz*One ini mendapatkan kesempatan untuk membintangi Squid Game 2. Sebelumnya, Yu-ri membintangi serial web Mimicus (2022) dan Work Later, Drink Now (2022).Aktris kelahiran 1963 ini telah membintangi beberapa serial drama sejak 2018. Mulai dari Voice 2 (2018), Beautiful World (2019), Move To Heaven (2021), hingga Extraordinary Attorney Woo (2022).Meskipun usianya terbilang muda, aktor kelahiran 1994 ini cukup banyak mendapatkan pengalaman berakting karena telah memulai debutnya sejak masih kecil. David pernah membintangi sederet serial drama, seperti Yeon Gae So Mun (2006), Who Are You: School 2015 (2015), Secret Healer (2016), Save Me (2017), Hotel Del Luna (2019), Itaewon Class (2020), dan Law School (2021).Aktor kelahiran 1981 ini kerap membintangi beberapa serial drama, seperti City of Glass (2008), The Three Musketeers (2014), dan Sweet Home (2020).Aktor yang juga dikenal dengan nama panggungnya TOP, anggota dari BIGBANG, memulai debut aktingnya dalam serial I Am Sam pada 2007 silam. Kemudian, ia kerap membintangi beberapa serial drama dan film, salah satunya adalah Tazza: The Hidden Card (2014).Belum lama ini, pria kelahiran 13 Oktober ini terpilih sebagai salah satu pemain baru dalam Squid Game 2. Jae-won pernah membintangi serial drama dan film, seperti Once Upon a Small Town (2022), Missing Yoon (2022), dan Ditto (2022).Aktris ini memulai debutnya dalam serial drama Netflix yang bertajuk D.P. pada 2021 lalu. Kemudian, ia mulai mencuri perhatiannya saat membintangi serial drama televisi If You Wish Upon Me (2022).