6 Bukti Film Pendek All Too Well Karya Taylor Swift tentang Jake Gyllenhaal

Film pendek All Too Well. Sumber: Twitter @taylorswift13

1. Pemeran pria berjanggut dan menggunakan topi rajut

2. Perbedaan usia

Jakarta: Taylor Swift baru saja mengeluarkan film pendek All Too Well yang terinsprasi dari lagu berjudul sama pada 12 November 2021. Lagu All Too Well menyita banyak perhatian karena diyakini tentang mantan pacarnya, aktor Jake Gyllenhaal.Video All Too Well berdurasi hampir 15 menit itu rilis bersamaan dengan album Red (Taylor's Version). Sadie Sink dan Dylan O'Brien membintangi proyek tersebut sebagai pemeran wanita dan pemeran pria.Film pendek tersebut menampilkan versi 10 menit dari All Too Well, lagu yang telah lama diasumsikan oleh penggemar terinspirasi oleh aktor Jake Gyllenhaal. Namun, Taylor Swift tak mengiyakan."Itu salah satu pertanyaan menarik yang orang-orang tanyakan kepada saya sepanjang waktu tentang lagu, dan yang menurut saya penting untuk dicatat adalah bahwa lagu-lagu ini adalah milik saya bertahun-tahun yang lalu ketika lagu ini ditulis. Sekarang lagu ini milik kita, sekarang lagu ini dibagikan," katanya, dilansir dari US Magazine."Saya pikir setiap orang di luar sana mungkin memiliki seseorang yang mereka pikirkan ketika mereka mendengar lagu itu, dan itulah yang saya inginkan," lanjut Taylor Swift.Baca: Album Red Versi Taylor Swift Rilis, Lagu All Too Well Berdurasi 10 Menit Berikut adalah beberapa hal yang membuat fans makin yakin bahwa lagu All Too Well memang tentang hubungan Taylor Swift dan Jake Gyllenhaal setelah melihat film pendek tersebut.Dylan O'Brien memiliki janggut yang mirip dengan Jake Gyllenhaal. Kemudian, dalam beberapa adegan dalam All Too Well, Dylan O'Brien memakai topi rajut. Jake Gyllenhaal pernah mengenakan topi itu saat berkencan dengan Taylor Swift.Dalam video All Too Well, diceritakan Sadie Sink berusia 19 tahun dan Dylan O'Brien berusia 30 tahun. Sementara itu, Taylor Swift berusia 20 tahun dan Jake Gyllenhaal adalah 29 tahun pada 2010, saat mereka berpacaran.