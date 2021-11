Album Red Versi Taylor Swift Rilis, Lagu All Too Well Berdurasi 10 Menit

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Album Red (Taylor's Swift). Sumber: Twitter @taylorswift13

Durasi lagu All Too Well 10 menit di album Red (Taylor's Version)

Jakarta: Taylor Swift merilis album Red yang sebelumnya telah keluar pada 2012. Ia membeberkan apa saja yang menarik dari perilisan versi dirinya ini.Red (Taylor's Version) hadir di layanan streaming pada hari Jumat, 12 November 2021, dan album berisi 30 lagu tersebut menampilkan versi baru dari lagu-lagu favorit seperti lagu utama, Red dan All Too Well.Dilansir dari News Week, rekaman ulang All Too Well adalah hal yang paling disukai Taylor Swift di Red (Taylor's Version)."Dan itulah hal yang paling saya sukai, karena itu lirik aslinya," kata Taylor Swift saat tampil di The Tonight Show, Kamis, 11 November 2021.Lagu tersebut terkenal karena diduga bercerita tentang putusnya Taylor Swift dan Jake Gyllenhaal. Keduanya berpacaran pada Oktober hingga Desember 2010.Taylor Swift menyebutkan bahwa album Red (Taylor's Version) adalah kesempatan baginya untuk kembali dan merekam ulang semua musik yang ada di album asli.Terkait lagu All Too Well, Taylor Swift menyebutkan bahwa lagu itu berdurasi lebih panjang, yakni 10 menit. All Too Well adalah lagu favoritnya di album Red yang pertama kali rilis."Tapi seringkali, kesukaan pribadi saya tidak sejalan dengan lagu yang berakhir menjadi single atau memiliki video, saya selalu hanya memiliki favorit di mana saya seperti 'yang itu hanya favorit saya'," beber Taylor Swift."Tapi apa yang terjadi dengan album ini, apakah lagu ini menjadi favorit fans dengan sendirinya. Favorit saya dan favorit mereka selaras," lanjut dia.Baca: Grup Bentukan Justin Vernon, Big Red Machine, Berkolaborasi dengan Taylor Swift Taylor Swift mengatakan bahwa dia sedang mengalami masa-masa sulit ketika lagu itu ditulis."Saya datang untuk latihan dan saya benar-benar kesal, dan sedih, dan semua orang tahu, itu benar-benar, seperti, tidak menyenangkan berada di dekat saya hari itu," jelas dia.Taylor Swift pun mulai bermain gitar dan memainkan empat akord yang sama berulang-ulang. Ia terus sibuk dengan gitarnya dan terciptalah lagu All Too Well."Dan lagu itu hanya tercipta sekitar, Anda tahu, 10 hingga 15 menit dari kita melakukan ini."