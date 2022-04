The Doll 3 Jamin Lebih Seram dan Mencekam Dibandingkan Film Sebelumnya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Film The Doll 3 akhirnya segera tayang setelah dua tahun tertunda akibat pandemi. Film yang dibintangi Jessica Mila dan Winky Wiryawan ini akan tayang di bioskop pada 26 Mei 2022.Film The Doll series terbilang sukses di Indonesia. Itu dibuktikan dengan pencapaian penonton yang selalu box office mulai dari film The Doll 1 (2016), The Doll 2 (2017) hingga Sabrina (2018). Film The Doll 3 pun mencoba berbeda dari film sebelumnya.Tak tanggung-tanggung, hanya untuk pembuatan boneka saja film ini menelan biaya senilai Rp2 miliar dan alat-alat serta mesin animatronics yang dipesan langsung dari Amerika dan Eropa. Ini menjadikan The Doll 3 film pertama Indonesia yang menggunakan design serta teknik Animatronics."Ini pertama kalinya ada film Indonesia yang pakai boneka animatronica. Jadi menurut aku ini challenging banget karena pasti beda banget rasanya akting beradegan bersama manusia dan boneka," kata Jessica Mila.Dengan proses produksi itu, The Doll 3 menjadi salah satu film termahal di Indonesia. Apalagi film ini disupervisi langsung oleh ahli dari Swiss dan Amerika yang sudah handal di bidang spesialis Effect dan Animatronics."Cerita yang dibangun di film The Doll 3 lebih seram dan mencekam dari The Doll series sebelumnya. Aksi teror boneka The Doll 3 akan membuat jantung berdebar melihat setiap adegan demi adegan," kata Milla.Selain Jessica Mila dan Winky Wiryawan, The Doll 3 dibintangi Masayu Anastasia, Montserrat Gizelle, Zizie Zidane, Sara Wijayanto, dan Jeremy Thomas.The Doll 3 bercerita tentang kakak beradik Tara dan Gian yang kehilangan orangtua akibat kecelakaan. Gian yang mengalami trauma akibat kecelakaan melakukan bunuh diri.Tara menginginkan Gian untuk kembali hidup bersamanya lagi sehingga dia meminta bantuan seorang dukun untuk memanggil arwah Gian hingga akhirnya arwahnya pun hidup di sebuah boneka miliknya yang bernama Bobby.Namun, Gian semakin tak terkendali karena siapapun yang sudah mati bunuh diri tidak akan pernah sama jika arwahnya dipanggil kembali ke dunia ini. Gian sudah terpengaruh dengan energi negatif dari alam kematian.