Netflix Rilis Daftar Pemeran Serial Live Action One Piece, Inaki Godoy Jadi Monkey D Luffy

Berikut daftar pemeran utama sebagai nakama bajak laut Topi Jerami:

1. Inaki Godoy

2. Mackenyu

3.Emily Rudd

Jakarta: Netflix akhirnya merilis daftar pemeran serial live action One Piece. Terdapat lima artis yang diumumkan berperan sebagai kru bajak laut Topi Jerami.Pengumuman tersebut dalam sebuah video yang diunggah oleh @onepiecenetflix. Terlihat masing-masing pemeran mengenakan kaos One Piece lengkap dengan wajah Luffy, Nami, Zoro, Sanji, dan Usopp.Inaki Godoy akan memerankan karakter utama Luffy. Ia merupakan aktor yang dikenal dari TV series La querida del Centauro (2016), dan Who Killed Sara? (2021). Selain itu ia juga berperan sebagai Pedro di Go Youth!(Inaki Godoy sebagai Luffy Foto: Twitter NetflixJP)Pria kelahiran Los Angeles ini akan berperan sebagai Zoro. Terbaru ia berperan sebagai Enishi Yukishiro dalam Rurouni Kenshin: Final Chapter Part I - The Final. Selain itu ia juga main di film Pacific Rim dan Over Drive.Selain pemeran utama Luffy, sosok yang akan memerankan Nami juga ditunggu dari manga karya Eiichiro Oda ini. Emily Rudd akhirnya terpilih sebagai pemeran karakter yang memiliki kemampuan navigasi ulung. Film: Fear Street dan The Romanoffs).(Pemran Zoro dan Nami Foto: Twitter NetflixJP)