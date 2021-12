Angga Yunanda Selami Dunia Hacker demi Mencuri Raden Saleh

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Film Mencuri Raden Saleh resmi mengumumkan sejumlah pemainnya. Film produksi Visinema Pictures ini menghadirkan deretan pemain muda dan lintas generasi.Pengenalan pemain digelar di Aula RS PGI Cikini yang dulunya merupakan kediaman Raden Saleh semasa hidup. Film ini dibintangi oleh Iqbaal Ramadhan sebagai Piko (The Forger), Angga Yunanda sebagai Ucup (The Hacker), Rachel Amanda sebagai Fella (The Negotiator), Aghniny Haque sebagai Sarah (The Brute), Umay Shahab sebagai Gofar (The Handyman), hingga Ari Irham sebagai Tuktuk (The Driver)."Aku belajar banyak banget selama proses syuting. Seperti workshop pendalaman karakter The Hacker bareng Mas Teguh Aprianto yang memang setiap harinya bekerja sebagai cyber security researcher. Proses syutingnya pun menyenangkan. Aku bisa bilang, Mas Angga dan Kak Cris berhasil memimpin produksi besar ini," kata Angga Yunanda dalam keterangan tertulisnya.Selain pemain muda, artis senior juga turut diperkenalkan yaitu, Tyo Pakusadewo sebagai Permadi, Andrea Dian sebagai Detektif Sita, Ganindra Bimo sebagai Detektif Arman, Atiqah Hasiholan sebagai Dini, dan Dwi Sasono sebagai Budiman.Film ini bercerita tentang sekelompok mahasiswa yang berencana mencuri lukisan bersejarah karya tokoh seni lukis, Raden Saleh. Film Mencuri Raden Saleh akan menampilkan berbagai lokasi elit hingga adegan aksi kompleks hingga melibatkan banyak pihak dalam berkolaborasi."Mulai dari deretan pemain, perpindahan lokasi syuting dari satu tempat ke tempat lain, hingga kompleksitas adegan menjadi challenge sekaligus petualangan yang menyenangkan di project Mencuri Raden Saleh. Dan tugas saya sebagai produser, adalah memimpin dan merancang siasat untuk melancarkan pencurian terbesar abad ini tersebut. Rencana yang saya secara konsisten kami eksekusi dengan lancar hingga selesainya proses pengambilan gambar," jelas Cristian Imanuell selaku produser Mencuri Raden Saleh.Film Mencuri Raden Saleh disutradarai dan ditulis oleh Angga Dwimas Sasongko . Bagi Angga, film ini mimpinya sejak dulu karena dia memang menyukai lukisan dan mengagumi karya Raden Saleh. Salah satunya adalah lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro, di mana lukisan ini disebut-sebut sebagai simbol perlawanan yang penting bagi Indonesia.“Mencuri Raden Saleh adalah passion project yang telah saya nanti-nantikan lebih dari tiga tahun. Di mana dari awal di dalam proses pembuatan ceritanya, karya-karya Raden Saleh menyumbang banyak sekali ide dan inspirasi," kata Angga.