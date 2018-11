Debut Dian Sastrowardoyo Jadi Produser Tiga Film Sekaligus

Aktris Dian Sastrowardoyo merambah panggung baru. Setelah hampir 22 tahun mencicipi profesi aktris peran, Dian memulai debut produser dalam tiga judul film bersama Base Entertainment. Langkah awal Dian nantinya dituntun oleh produser Shanty Harmayn."Aku bersyukur banget bisa belajar sama Mbak Shanty. Saya rasa Mbak Shanty salah satu dedengkot yang mengerti seluk beluk di industri film di Indonesia," papar aktris lulusan Gadis Sampul itu dalam jumpa media di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa 27 November 2018.Awalnya, Dian melamar pekerjaan untuk posisi asisten produser Shanty Harmayn. Namun, Shanty mengajak Dian untuk berkolaborasi langsung dalam tiga proyek film yang rencananya digarap untuk tiga tahun ke depan."Kami berencana tiga film dalam tiga tahun. Satu film satu tahun," kata Shanty.Judul pertama Guru-Guru Gokil bergenre komedi dengan naskah yang ditulis Rahabi Mandra, penulis skenario adaptasi film Night Bus (2017) sekaligus Head Writer Base Entertainment."Pertama komedi tapi dalam komedi ada another sub genre, so this is comedy heist," tutur Shanty.Keterlibatan Dian sebagai bentuk dedikasinya dalam industri film. Setelah sempat vakum di industri hiburan kurang lebih enam tahun, Dian banyak belajar mulai dari pekerjaan kantoran dan mengurus rumah tangga. Ia kemudian kembali dan belajar hal baru tentang dunia belakang layar."Saya dibesarkan dan dididik. Belajar banyak tentang kerja sama value dan saya ini sudah waktunya buat saya bisa berkontribusi. Saya pingin jadi bagian orang-orang yang ikut membentuk film Indonesia," pungkas Dian.Dian pernah mencicipi bangku produser bersama Mira Lesmana dan Wisnu Darmawan dalam film pendek musikal Drupadi (2008). Film ini mengangkat kisah tentang Drupadi (salah satu tokoh wiracarita Mahabharata) dengan setting Jawa klasik. Film Drupadi disutradarai Riri Riza dengan naskah dari Leila S. Chudori dan penata musik Djaduk Ferianto.Base Entertainment adalah studio film baru gabungan dari tiga perusahaan film, Salto Films (Shanty Harmayn), Million Pictures (Ben Soebiakto dan Aoura Chandra), serta perusahaan yang berbasis di Singapura Kawi Content (Tanya Yuson). Base kini tengah bekerja sama dengan Joko Anwar dalam tiga film terbaru: Impetigore, The Vow, dan Ghost in The Cell. Rencananya mereka juga bekerja sama untuk serial anime terbaru Trese untuk Netflix.(ELG)