Putri Marino Minta Maaf soal Grammar di Adegan Layangan Putus

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Aktris Putri Marino sukses memerankan karakter Kinan dalam serial Indonesia berjudul Layangan Putus . Namun, Putri menyampaikan permintaan maafnya karena ada pengucapan Bahasa Inggris yang salah pada salah satu adegan.Awalnya, Putri Marino dan aktor Reza Rahadian membahas tentang adegan tak terlupakan yang paling menantang dalam serial Layangan Putus. Hal itu mereka sampaikan di Instagram."Oh, yang Cappadocia is my dream," ucap Putri Marino tentang adegan yang paling menantang baginya."Is my dream, not hers," timpal Reza menimpali sembari tertawa menirukan adegan Putri Marino.Adegan tersebut menjadi viral. Gaya Putri Marino dalam adegan itu tersebar luas di jagat media sosial. Ternyata, Putri terpikirkan dengan kesalahan pelafalan yang disampaikannya kala itu."Salah lagi grammar-nya," aku istri aktor Chicco Jerikho itu."Ya elah. Ah, sudahlah," ucap Reza Rahadian seraya menyemangati rekan mainnya.Pada kesempatan itu, Putri Marino mengakui kesalahannya. Meskipun adegan itu sukses menarik perhatian penonton karena gaya Putri yang sangat mendalami perannya sebagai Kinan, namun Putri memperbaiki pelafalan yang salah itu."Maaf, ya, teman-teman. Not hers harusnya, bukan not her," jelas Putri Marino.