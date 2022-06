5 Drakor Baru di Viu Bulan Juni, dari Why Her sampai Miracle

Eve

Jakarta: Platform streaming Viu menyajikan deretan tayangan baru drama Korea ( drakor ) sepanjang Juni 2022. Mulai dari "Eve" hingga "Miracle".Berbagai drama ini dibintangi oleh aktor dan aktris yang sedang naik daun. Seperti "Why Her?" yang dibintangi Hwang In Yeop dan Seo Hyun Jin, hingga kontes menari "Anybody Can Dance" yang dipandu oleh Taeyong, leader grup NCT.Berikut lima drakor terbaru di Viu, dilansir dari Antara:Tayang mulai 2 Juni 2022, "Eve" menjawab kerinduan para penggemar Seo Yea Ji yang lama tak muncul di layar kaca.Dia berperan sebagai Lee Ra El, wanita cantik dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Perceraiannya dengan putra keluarga kaya menjadi skandal yang menghebohkan di Korea karena Lee Ra El mengajukan gugatan sebesar KRW2 triliun."Eve" dibintangi juga oleh aktor Park Byung Eun yang dikenal lewat drama "Because This is My First Life" dan Lee Sang Yeob yang menjadi member tetap dari acara televisi "Sixth Sense"."Why Her" bercerita tentang Oh Soo Jae (Seo Hyun Jin), pengacara termuda dari TK Law Firm. Akibat terlibat dengan suatu kasus, kariernya hancur dalam sekejap sehingga membuatnya menjadi asisten profesor di sebuah universitas hukum.Oh Soo Jae kemudian bertemu Gong Chan (Hwang In Yeop). Meskipun terlihat kuat, Gong Chang ternyata memiliki masa lalu yang memilukan."Why Her?" tayang mulai 3 Juni 2022.Baca: Pemain Drakor VIP Jang Nara Umumkan Akan Menikah Variety show teranyar ini mempertemukan para leader dari "Street Woman Fighter" yang untuk mengajar tari kepada para kontestan. Taeyong yang sebelumnya dipercaya sebagai salah satu juri "Street Woman Fighter", akan menjadi host dalam acara ini."Anybody Can Dance" tidak membatasi usia. Peserta dari berbagai negara bisa menjadi pelamar dalam acara ini. Anda dapat menonton tayangan ini mulai 9 Juni 2022.