15 Drama Korea dengan Adegan Ciuman Terpanas

Berikut 15 serial drakor dengan adegan ciuman terpanas.

15. Because This Is My First Life (2017)

14. It's Okay, That's Love (2014)

13. While You Were Sleeping (2017)

12. Suspicious Partner (2017)

11. Love Alarm (2019)

10. The Doctors (2016)

9. The Bride Of Habaek (2017)

8. Strong Woman Do Bong-soon (2017)

7. Another Miss Oh (2016)

6. W (2016)

5. My Name (2021)

4. Nevertheless (2021)

3. Fight For My Way (2017)

2. Her Private Life (2019)

1. What's Wrong With Secretary Kim (2018)

Adegan ciuman menjadi hal yang diantisipasi oleh pecinta serial drama Korea (drakor). Simak yang paling romantis di bawah ini.Drakor menjadi salah satu hiburan yang digemari oleh banyak orang dari segala penjuru dunia. Bisa dikatakan drakor telah menyentuh pasar global sejaka beberapa tahun terakhir. Hal itu yang membuat mereka bisa mendapatkan banyak penonton baru setiap tahunnya.Beragam genre pun kerap dihadirkan denvan alur yang unik dan menarik. Kalau diperhatikan, dalam setiap drakor pasti ada satu atau dua adegan ciuman yang dimasukkan ke dalamnya. Selain menjadi adegan pendukung untuk menambah suasana yang terjadi di sana, adegan ciuman juga cukup diperhatikan oleh para penonton.Salah satu adegan terbaik yang ada di dalam sebuah serial drakor itu bisa dikatakan adalah adegan ciuman. Sepertinya para penonton merasa senang dan bergairah ketika menyaksikannya. Tentu saja karena adegan itu dinilai cukup romantis dan panas, apalagi saat momen yang tepat.Drakor yang satu ini bisa dikatakan cukup mengambil tema dewasa dibandingkan dengan kebanyakan serial drakor lainnya. Pasalnya, Because This Is My First Life memceritakan tentang pria berusia 30 tahun yang menyetujui pernikahan dengan wanita berusia 30 tahun yang membutuhkan rumah.Meski pada awalnya mereka berpura-pura, tetapi terjadi ciuman romantis dan panas antara Yoon Ji-ho (Jung So-min) dan Nam Se-hee (Lee Min-ki). Adegan ciuman itu terjadi pada episode 11 dimana pria itu menyadari perasaannya cukup dalam dan mereka berciuman di tepi pantai.Meski ini drakor yang cukup lama, tetapi adegan ciuman di dalamnya cukup berkesan dibandingkan dengan yang lain. It's Okay, That's Love menceritakan tentang pria dan wanita yang memiliki jiwa terluka, sehingga membutuhkan penyembuhan satu sama lainnya.Dalam sebuah episode, terciptalah sebuah adegan ciuman antara Jang Jae-yeol (Jo In-sung) dan Ji Hae-soo (Gong Hyo-jin) di dekat terjun. Itu menjadi salah satu adegan paling berkesan dalam drakor ini.Serial ini dibintangi oleh dua aktor ternama Korea Selatan, yakni Lee Jong-suk dan Bae Suzy. Keduanya melakukan sebuah adegan ciuman yang cukup panas, tetapi terlihat romantis.Tepatnya ketika mereka melakukannya di bawah hujan yang turun. Yang menjadi menarik adalah saat adegan itu terjadi dua kali, yakni di dunia nyata dan di dalam mimpi.While You Were Sleeping merupakan drakor yang menceritakan tentang seorang wanita yang selalu diganggu oleh mimpi yang menunjukkan masa depannya. Segalanya menjadi rumit ketika ada keterlibatan dua orang pria yang juga menyadari kemampuannya itu.Serial ini menceritakan tentang sepasang jaksa senior dan junior yang terlibat hubungan asmara ketika sedang menangani kasus bersama. Hubungan itu terus berkembang hingga akhirnya muncul chemistry di antara Noh Ji-wook (Ji Chang-wook) dan Eun Bong-hee (Nam Ji-hyun).Pada episode 39, terdapat adegan ciuman panas antara dua pemeran utama dalam serial Suspicious Partner. Meski ini bukan satu-satu, tetapi adegan itu cukup berkesan karena bersamaan dengan pengungkapan perasaan mereka satu sama lain.Serial Netflix yang satu ini diangkat dari Webtoon Daum dengan judul berjudul Joahamyun Woolrineun karya Cheon Kye-young yang menceritakan tentang sebuah aplikasi yang bisa mengetahui perasaan romantis penggunanya. Adegan ciuman pun terjadi dalam serial ini antara Kim Jo-jo (Kim So-hyun) dengan Hwang Sun-oh (Song Kang).Serial ini menceritakan tentang pertemuan kembali antara sepasang orang yang saling mencintai setelah berpisah beberapa tahun lamanya. The Doctors akan menampilkan adegan ciuman romantis dari pemeran utamanya, yakni Yoo Hye-jung yang diperankan oleh Park Shin-hye, dan Hong Ji-hong yqng diperankan oleh Kim Rae-won.Adegan ciuman damam drakor ini bermula ketika dewa air mengunjungi Bumi untuk mengambil sebuah batu yang bisa membantu mengklaim takhtanya. Namun, ia segera jatuh cinta dengan calon pengantinnya yang tidak percaya pada dewa atau siapa yang dia katakan.Bisa dikatakan bahwa adegan ciuman damam drakor ini cukup dinanti. Hingga akhirnya, So-ah (Shin Se-kyung) dan Ha-beak (Nam Joo-hyuk) pun berciuman dan menciptakan momen yang intens.Serial ini bercerita tentang seorang wanita yang memiliki kekuatan super dari leluhurnya dan diturunkan kepada semua wanita di keluarganya. Wanita tersebyr mendapatkan pekerjaan sebagai pengawal CEO sebuah perusahaan game yang menjadi awal dari tumbuhnya perasaan cinta antara bos dan pegawai.Para penonton akan disuguhkan dengan adegan ciuman panas antara Do Bong-soon (Park Bo-young) dan Ahn Min-hyuk (Park Hyung-sik). Mereka berdua telah berhasil menciptakan chemistry yang romantis dan hangat.Para penonton akan diperlihatkan mengenai perjalanan seorang pengantin pria yang mencoba untuk mencari pasangannya yang kabur di hari pernikahan. Namun meski memiliki nama yang sama, wanita yang ditemukannya justru berbeda, tetapi waniat tersebut berhasil membuat sang pengantin pria terbayang-bayang dirinya.Alhasil, dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, terciptalah sebuah momen romantis di antara para pemeran utama. Adegan ciuman itu dilakukan oleh Park Do-kyung (Eric Mun) dan Oh Hae-young (Seo Hyun-ji) setelah ketegangan episode yang memuaskan.Meski memiliki jalan cerita yang cukup rumit, tetapi serial yang satu ini karena menceritakan tentang perjalanan seorang wanita yang masuk ke dalam cerita Webtoon. Dalam dunia itu, ia bertemu dengan pria yang merupakan salah satu karakter yang membuatnya jatuh cinta.Tentu saja akan ada adegan ciuman yang terjadi antara Kang Chul (Lee Jong-suk) dengan Oh Yeon-joo (Han Hyo-joo). Tidak hanya sekali, tetapi mereka beberapa kali menciptakan ciuman panas di dalam Webtoon.Serial ini menceritakan tentang seorang wanita yang bergabung dengan geng untuk membalas kematian ayahnya dan menyamar sebagai polisi. Meski termasuk ke dalam drakor laga, terdapay sebuah adegan panas yang bisa membuat penonton bergairah.Ada sebuah adegan ranjang antara Yoon Ji-woo (Han So-hee) dengan Jeon Pil-do (Ahn Bo-hyun) yang tentunya disertai dengan ciuman. Adegan panas tersebut bisa Sobat Medcom saksikan pada episode 8.Han So-hee kembali beradegan panas dalam drakor Nevertheless bersama Song Kang. Mereka berperan sebagai sepasang kekasih yang memiliki hubungan cinta cukup rumit, tetapi penuh gairah.Kalau menonton serial yang diangkat dati Webtoon ini, pastinya Sobat Medcom sudah bisa menyaksikan adegan dewasa dengan rating 19 tahun ke atas pada episode kedua. Tentunya adegan ciuman menjadi salah satu hal yang dilakukan oleh Park Jae-eon (Song Kang) dan Yoo Na-bi (Han So-hee).Apakah Sobat Medcom pernah membayangkan jatuh cinta dengan sahabat sendiri? Kalau gitu, drakor ini sangat cocok karena menceritakan tentang sahabat kecil yang saling jatuh cinta.Ketika perasaan itu mulai tumbuh, Dong-man (Park Seo-joon) dan Choi Ae-ra (Kim Ji-won) tidak segan untuk melakukan adegan melebihi hubungan pertemanan mereka. Mereka berciuman hingga bercumbu dengan panas di dalam serial Fight For My Way.Bagaimana jika seorang penggemar K-pop yang juga seorang kurator museum jatuh cinta dengan direktur seni yang baru? Sobag Medcom bisa menyaksikannya dalam serial drakor Her Private Life ini.Pertemuan antara Sung Deok-mi (Park Min-young) dengan Ryan Gold (Kim Jae-wook) semakin intens ketika mereka terlibat dalam sebuah pekerjaan. Hingga akhirnya, tumbuhlah benih-benih cinta yang intim, termasuk dengan adegan ciuman yang panas.Park Min-young seperti cukup handal dalam beradegan ciuman panas, karena dalam serial What's Wrong With Secretary Kim, adegan ciumannya bersama Park Seo-joon telah mencuri perhatian publik. Mereka berdua melakukannya dengan bergairah setelah karakter prianya dihadapkan pada perasaan yang tidak pernah dia sadari pada sekretarisnya.What's Wrong With Secretary Kim merupakan sebuah serial drakor yang bercerita mengenai hubungan asmara di kantor. Meski pada awalnya saling mengelak, tetapi perasaan itu pun berhasil mengalahkan mereka hingga saling jatuh cinta.Itulah 15 drama korea yang memiliki ciuman terpanas. Ada serial favoritmu di dalam daftar?