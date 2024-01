12 Drama Korea Tayang Januari 2024

Berikut 12 serial drakor yang tayang pada Januari 2024.

1. Marry My Husband



2. Love Song for Illusion

3. Death’s Game Part 2

4. Gyeongseong Creature Part 2

5. Knight Flower

6. A Shop for Killers

7. The Bequeathed

8. LTNS

9. Captivating the King

10. FlexxCop

11. Doctor Slump

12. Queen of Divorce

Serial drama Korea akan menghiasi tahun baru 2024. Simak daftarnya di bawah ini.Perayaan tahun baru 2024 tidak hanya disambut dengan kembang api dan petasan, tetapi juga akting dari para aktor asal Korea Selatan. Pasalnya mereka akan tampil dalam serial drakor terbaru pada Januari 2024.Berbagai genre serial drakor akan mulai tayang segera. Apakah Sobat Medcom yang menyukai drakor sudah siap?Serial yang akan dibintangi oleh Park Min-young dan Na In-woo ini menceritakan tentang seorang pekerja yang kembali ke masa lalu ketika mengetahui bahwa dia akan dibunuh oleh suaminya setelah menemukan perselingkuhan dengan teman baiknya.Marry My Husband akan tayang mulai 1 Januari 2024 di tvN dan Prime Video.Park Ji-hoon dan Hong Ye-ji akan beradu akting dalam serial Love Song for Illusion. Rencananya serial ini akan tayang di KBS2 mulai 2 Januari 2024.Serial yang diadaptasi dari Webtoon dengan judul yang sama karya Vanziun ini akan menceritakan tentang Putra Mahkota Sajo Hyun di era pemerintahan dinasti Joseon yang menyembunyikan identitas kerajaannya sebagai perancang busana yang mudah membuat orang jatuh cinta padanya, tetapi ternyata dikutuk untuk merasakan sakit setiap kali dia menyentuh seseorang. Hingga pada akhirnya, ia bertemu wanita yang memutuskan untuk membalas dendam atas eksekusi ayahnya.Ini akan menjadi lanjutan dari serial bagian pertamanya yang telah tayang sejak 15 Desember 2023. Nantinya bagian keduanya ini akan ditayangkan di TVING mulai 2 Januari 2024.Seo In-guk dan Park So-dam akan kembali hadir dengan terus menjalani saat-saat terakhir ketika orang-orang menemui kematian sebelum waktunya. Diketahui bahwa serial ini diangkat dari Webtoon dengan judul yang sama karya Lee Won-sik dan Ggulchan.Setelah penayangannya pada 22 Desember 2023, para penonton akan kembali melihat Park Seo-joon dan Han So-hee pada Gyeongseong Creature Part 2 yang tayang di Netflix pada 5 Januari 2024.Serial yang mengusung genre horor laga ini akan terus menceritakan tentang pertempuran antara manusia dengan makhluk misterius yang diciptakan oleh Tentara Kekaisaran Jepang. Diketahui bahwa bagian pertama dari serial produksi Studio Dragon ini mendapatkan tiga juta kali penayangan setelah dua hari dirilis.Serial ini akan menceritakan tentang seorang wanita yang telah hidup sebagai janda selama 15 tahun pada era Joseon yang diam-diam membantu bagi mereka yang membutuhkan pada malam hari. Selama berpergian, dia terlibat dengan perwira senior dan mulai memimpikan masa depan yang baru.Knight Flower akan dibintangi oleh Lee Ha-nee dan Lee Jong-won. Rencananya serial tersebut akan tayang di MBC pada 12 Januari 2024.Lee Dong-wook dan Kim Hye-jun akan membintangi sebuah serial drakor yang diluncurkan oleh Disney+ pada awal 2024, tepatnya pada 17 Januari mendatang. A Shop for Killers menceritakan tentang seorang pria yang menjalankan pusat perbelanjaan misterius yang memperdagangkan senjata bertemu dengan keponakannya setelah orang tuanya dibunuh.Setelah sukses dengan Train to Busan dan Hellbound, sutradara Yeon Sang-ho kembali menghadirkan sebuah karya horor thriller bernama The Bequeathed. Rencananya serial tersebut akan dibintangi oleh Kim Hyun-joo dan Park Hee-soon dan tayang di Netflix pada 19 Januari 2024.The Bequeathed menceritakan tentang seorang wanita yang mewarisi pemakaman pedesaan setelah kematian pamannya. Saat peristiwa kelam mulai terjadi seorang detektif mulai melakukan investigasi.Serial ini telah tayang perdana di Busan International Film Festival 2023. Dengan menghadirkan Esom dan Ahn Jae-hong, LTNS dijadwalkan tayang di TVING pada 19 Januari 2024.LTNS memceritakan pasangan yang sudah menikah bertahun-tahun, tetapi kehidupan seksnya kurang memuaskan. Ketika sedang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka bekerja sama untuk memeras orang-orang yang berselingkuh.Serial ini akan bercerita mengenai seorang pangeran pada era Joseon yang setia kepada saudaranya, tetapi setelah dia disandera oleh Dinasti Qing di Tiongkok, saudaranya yakin dia telah mengkhianatinya. Kemudian ia bertemu dan jatuh cinta dengan pemain baduk yang tidak dikenal, hingga akhirnya pangeran itu dilantik sebagai raja baru, hanya untuk menjadi mata-mata untuk membalas dendam padanya.Captivating the King dibintangi oleh Jo Jong-suk dan Shin Se-kyung. Rencananya serial tersebut akan mulai tayang di tvN pada 21 Januari 2024.Ahn Bo-hyun dan Park Ji-hyun akan bermain dalam serial yang menceritakan tentang detektif di unit kejahatan kekerasan yang merupakan pewaris keluarga konglomerat dengan sikap yang manja. Dia telah mengalahkan orang-orang jahat dengan kekayaan besar dan koneksi pribadinya, saat bekerja dengan seorang detektif veteran yang berkomitmen untuk menangkap penjahat.FlexxCop rencananya akan tayang di SBS mulai 26 Januari 2024.Dua aktor dengan marga Park, yakni Park Shin-hye dan Park Hyung-sik, akan dipertemukan di dalam serial Doctor Slump. Serial tersebut menceritakan tentang pertemuan dua mahasiswa kedokteran yang dulunya saling bersaing satu sama lainnya.Doctor Slump dijadwalkan tayang di JTBC pada 27 Januari 2024.Serial ini akan bercerita tentang seorang pengacara perceraian yang dengan gigih memburu pasangan yang nakal dan bertemu dengan jaksa brilian yang secara misterius meninggalkan kariernya untuk bergabung dalam praktik hukum perceraian. Queen of Divorce yang dibintangi oleh Lee Ji-ah dan Kang Ki-young akan tayang di JTBC pada 31 Januari 2024.