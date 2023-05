Dwayne Johnson Bakal Muncul di Fast X?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kabar baik bagi penggemar waralaba film Fast & Furious! Aktor Dwayne Johnson alias The Rock dikabarkan akan kembali muncul dalam film Fast X.Dilansir dari The Wrap, Dwayne Johnson masih akan mengulangi perannya sebagai Luke Hobbs. Meski begitu, The Rock disebut hanya akan muncul sebentar saja, alias hanya tampil sebagai cameo.Sebelumnya, The Rock dikabarkan sempat berselisih dengan bintang utama Fast & Furious, Vin Diesel. Keduanya berselisih saat proses pembuatan Fast & Furious yang kedelapan, sekitar tahun 2017.Isu hubungan keduanya yang tak akur diperkuat dengan dirilisnya film spin-off Fast & Furious yang berjudul Hobbs & Shaw. Film tersebut hanya menampilkan dua bintang utama, yakni The Rock dan Jason Statham.Pada 2021 lalu, Vin Diesel sempat menyatakan damai kepada The Rock melalui unggahan di akun Instagram-nya. Vin Diesel pun mengajak mantan pegulat itu untuk kembali ke waralaba Fast & Furious. Namun, The Rock menyatakan tak mau balik lagi."Saya memberi tahu (Vin Diesel) secara langsung, bahwa saya tidak akan kembali ke waralaba," kata The Rock kala itu.Film Fast X sendiri akan tayang di bioskop Indonesia mulai Rabu ini, 17 Mei 2023.