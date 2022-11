Film dari World Cinema Week Kembali Bisa Ditonton Secara Streaming

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Layanan streaming KlikFilm kembali menghadirkan film-film dari Festival Film World Cinema Week yang selesai digelar akhir Oktober 2022. Film-film itu masuk dalam katalog terbaru di bulan November 2022.Ada lebih dari 25 film baru yang dimasukkan ke dalam daftar putar terbaru. Salah satunya film Indonesia berjudul Anoksia. Film yang dibintangi oleh Prisia Nasution dan Dwi Sasono ini sebelumnya tayang di World Cinema Week dan mendapatkan apresiasi yang luar biasa.Anoksia menceritakan tentang sepasang suami-istri yang diperankan oleh Dwi Sasono dan Prisia Nasution, terjebak dalam mobil yang terkena bencana longsor. Mereka berusaha semaksimal mungkin agar keluar dari mobil mereka yang yang tertimbun longsor. Namun, mereka sama sekali tidak bisa menghubungi siapa pun karena tidak ada sinyal ponsel ketika berada di jurang."Bagi penonton yang tidak kebagian tiket saat festival film World Cinema Week, sudah ada beberapa film yang hadir di World Cinema Week sudah disaksikan di KlikFilm. Mudah-mudahan ini bisa mengobati rasa penasarannya," kata Direktur KlikFilm, Frederica.Film Wandering dan Moloch yang juga sebelumnya tayang di World Cinema Week juga kembali dihadirkan secara streaming. Film-film yang dihadirkan yaitu, Corsage, Dark Red Forest, The Devil's Drivers, The Boy Behind The Door, The Roundup, Voice of a Murder, Don't Forget I Love You, Look Up, The Double Life Of Veronique, White, Red, Blue, My Kickass Wife, Play, Involuntary, Force Majeure, dan lainnya.Force Majeure berkisah tentang sebuah keluarga yang berlibur di Alpen Perancis lalu menghadapi longsor salju yang menghancurkan. Sementara The Double Life of Veronique mengisahkan tentang seorang gadis bernama Weronika yang memiliki keinginan untuk menjadi penyanyi profesional. Irene Jacob yang memerankan tokoh Weronika berhasil mendapatkan penghargaan Aktris Terbaik di festival film Cannes 1991.Masih film Corsage yang mengangkat cerita fiksi mengenai kehidupan istri Kaisar Austria, Elisabeth, selama setahun. Pada malam Natal 1877, Elisabeth, yang sebelumnya dikagumi karena kecantikannya, berusia 40 tahun dan secara resmi dianggap sebagai wanita tua. Dia mulai berusaha mempertahankan citranya di mata publik.