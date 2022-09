Sinopsis Drakor The Law Cafe, Lee Seung Gi Ketemu Gebetan di Masa Lalu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Sinopsis drakor The Law Cafe

Lee Seung Gi dan Lee Se Young dalam drakor The Law Cafe. Foto: Soompi?

(SYN)

Jakarta: Episode pertama drama Korea ( drakor ) terbaru Lee Seung Gi, The Law Cafe, telah tayang pada Senin, 5 September 2022. Serial ini bisa ditonton di kanal KBS dan layanan streaming Viu Dilansir dari Allkpop, episode perdana The Law Cafe mendapat rating 7,1 persen menurut Nielsen Korea. Drakor ini menduduki puncak tertinggi di antara saluran lainnya.The Law Cafe merupakan adaptasi dari novel web dengan judul yang sama. Dua pemain utamanya adalah Lee Seung Gi dan Lee Se Young.Serial The Law Cafe ini menandai reuni yang sangat dinanti antara Lee Seung Gi dan Lee Se Young, yang membintangi drama hit Hwayugi bersama empat tahun lalu.The Law Cafe bercerita tentang Kim Jung Ho (Lee Seung Gi), mantan jaksa jenius yang berubah menjadi tuan tanah, dan Kim Yu Ri (Lee Se Young), pengacara eksentrik yang menjadi penyewa barunya ketika dia membuka "kafe hukum" di gedungnya.Sebelum bersatu kembali sebagai pemilik dan penyewa, Kim Jung Ho dan Kim Yu Ri dulunya adalah teman dekat di sekolah. Kim Jung Ho memendam cinta sepihak yang mendalam untuk Kim Yu Ri.Di sisi lain, sebelu Kim Jung Ho menjadi tuan tanah yang suka bersenang-senang, dia adalah mantan jaksa yang disebut "monster genius" karena dia memiliki jenis jenius yang memungkinkannya untuk menghafal apa pun setelah melihatnya sekali saja.The Law Cafe disutradarai oleh sutradara Lee Eun Jin, yang sebelumnya menggarap drama seperti Feel Good to Die dan Baker King, Kim Tak Goo.Lee Eun Jin menyebutkan bahwa The Law Cafe tidak hanya akan menampilkan pemeran dan cerita yang hebat, tetapi juga sinematografi dan estetika yang menawan."The Law Cafe adalah sebuah drama yang tanpa ampun akan membuat jantung Anda berdebar dan memberikan tawa yang meledak-ledak, tetapi itu juga termasuk humanisme yang hangat," tutur dia.