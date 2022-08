Sinopsis Drakor If You Wish Upon Me, Terinsipirasi Kisah Nyata

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sinopsis drakor If You Wish Upon Me

Drakor If You Wish Upon Me bisa ditonton di Viu. Foto: allkpop

Jakarta: Drama Korea ( Drakor ) If You Wish Upon Me mulai tayang di KBS2 pada 10 Agustus 2022. Serial dengan genre drama ini berdasarkan kisah nyata ini bisa ditonton di Viu.Drakor If You Wish Upon Me dibintangi oleh Ji Chang Wook, Sooyoung Girls' Generation, Sung Dong Il, dan Won Ji An. Serial ini disutradarai oleh Kim Yong Wan (The Cursed, 2020).If You Wish Upon Me berkisah tetang seorang pria muda yang hidupnya selalu penuh perjuangan dan kesulitan, yang pergi ke rumah sakit sebagai bagian dari tugas pelayanan masyarakat. Sepanjang rangkaian episode, ia dan personel rumah sakit dengan riang dan cerah mendengar keinginan terakhir orang-orang."Ini adalah drama yang dapat dinikmati seluruh keluarga. Performa para aktor adalah titik fokus," ucap Kim Yong Wan dilansir dari Soompi, Kamis, 11 Agustus 2022.If You Wish Upon Me adalah sebuah drama yang terinspirasi oleh sebuah organisasi nyata di Belanda yang memenuhi keinginan pasien kanker stadium akhir.Ji Chang Wook berperan sebagai Yoon Gyeo Re, pria tanpa keinginan atau motivasi untuk hidup. Di rumah sakit, karakternya bekerja bersama Kang Tae Shik, pemimpin “Team Genie” (diperankan oleh Sung Dong Il).Lalu, ada Sooyoung yang berperan sebagai Seo Yeon Joo, yang menyebarkan harapan kepada semua orang di rumah sakit dan mendekati Yoon Gyeo Re dengan sikap optimis.Terakhir, Won Ji An memainkan peran Ha Joon Kyung, personifikasi angsa hitam yang mewujudkan semua hal kematian dan keputusasaan.