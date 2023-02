Siap-Siap ke Bioskop! Film Suzume no Tojimari Tayang Mulai 8 Maret

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Sinopsis Suzume no Tojimari

(RUL)

Jakarta: Kabar yang paling dinanti-nanti oleh pecinta film karya Makoto Shinka i akhirnya tiba. Film Suzume no Tojimari tayang di bioskop Indonesia mulai 8 Maret 2023.Informasi jadwal penayangan itu disampaikan CBI Pictures melalui media sosial Instagram resminya. Dalam unggahan tersebut ditampilkan potongan adegan film Suzume no Tojimari. “080323… akhirnya kunci sandi pembuka pintu ditemukan!,” tulis @cbipictures seperti dilihat Medcom.id, Sabtu, 18 Februrari 2023.“Apa kau siap bergabung dalam perjalanan dengan SUZUME? Sampai jumpa 8 MARET DI BIOSKOP.”Postingan tersebut langsung mendapat banyak komentar dari netizen yang sudah lama menanti penayangan film ini di Indonesia. Selain itu, mereka juga berharap Suzume no Tojimari tayang di seluruh bioskop Indonesia dan di XXI tidak hanya CGV.Ini bukan tanpa alasan biasanya film anime Jepang hanya tayang di CGV. Sedangkan ada beberapa daerah yang belum ada bioskop CGV.“Adain di XXI please masa gue jauh" cuman buat ke CGV doang,” balas @kira***.“Seluruh Indonesia please,” timpal nur***.“WAJIB dan HARUS Nonton,” balas @kami***.Film Suzume no Tojimari sudah tayang di Jepang pada November 2022. Dalam laporan Box Office Mojo, film ini selama penayangan di negeri asalnya meraup keuntungan kotorUSD102 juta (Rp1,5 triliun).Dilansir dari Anime News Network, Shinkai menggambarkan Suzume no Tojimari sebagai kisah petualangan modern, film aksi, dan film jalanan. Ceritanya mengikuti Suzume, seorang gadis berusia 17 tahun dari kota Kyushu, Jepang yang tenang bertemu dengan seorang pria muda yang mencari pintu.Mereka menemukan sebuah pintu di dalam reruntuhan di gunung, dan Suzume membukanya. Setelah itu, semakin banyak pintu mulai terbuka di sekitar Jepang, membawa bencana dari sisi lain.Tempat Suzume mengembara mencari pintu memiliki langit di mana sepanjang hari tampak menyatu. Mendapat isyarat oleh pintu misterius, "perjalanan menutup pintu" Suzume dimulai.Shinkai mengungkapkan tiga poin penting tentang film tersebut. Pertama adalah film jalan-jalan keliling Jepang. Kedua sebuah cerita tentang "menutup pintu" daripada membukanya. Lalu alasan untuk mengunjungi bioskop. Ia menjelaskan bahwa menutup pintu dapat mengacu pada mengikat ujung yang longgar atau menyelesaikan sesuatu.Shinkai akan menjadi sutradara sekaligus penulis skenario. Masayoshi Tanaka (dari film Kimi no Nawa, Weathering With You) mendesain karakternya.