Bukan Captain America, Chris Evans Tertarik Balik ke MCU Jadi Karakter Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Aktor yang dikenal dengan perannya di waralaba Marvel Cinematic Universe (MCU) sebagai Steve Rogers alias Captain America, Chris Evans mengungkapkan ketertarikannya untuk kembali ke jagat superhero tersebut.Dalam wawancara bersama MTV News, sang aktor yang pernah bermain di film Fantastic Four tahun 2005 menanggapi rumor dirinya kembali memerankan karakter Johnny Storm atau Human Torch.Sebagai informasi, beberapa waktu lalu, Marvel Studios mengumumkan sedang merancang film Fantastic Four yang disutradara oleh Jon Watts."Bukankah itu bagus? Tidak, tidak ada yang pernah datang kepada aku tentang itu," ucap bintang Knives Out tersebut."Maksudku, aku tidak terlihat sama persis lagi. Itu 15, hampir 20 tahun yang lalu. Ya Tuhan, aku sudah tua. Tapi aku sangat menyukai karakter itu, tapi aku pikir, bukankah mereka melakukan sesuatu sekarang dengan Fantastic Four?" sambungnya.Tak menutup kemungkinan bahwa Evans memerankan varian dari Human Torch di multiverse lain dalam MCU, mengingat beberapa film dan serial MCU membahas topik multiverse seperti film Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness dan Loki.Bahkan, Chris Evans sebut jika dia lebih menyukai ide kembali ke MCU sebagai Human Torch daripada Captain America."Aku suka itu. Aku akan lebih mudah terbujuk itu daripada kembali menjadi Cap. Kau tahu maksudku? Cap sangat berati bagiku. Aku tidak ingin mengganggu pengalaman indah itu, tapi Johnny Storm, aku rasa dia tidak mendapat momennya. Itu sebelum Marvel menemukan pijakannya. Jadi, aku menyukai peran itu dan, siapa yang tahu?" jelas Evans.Saat ini, Chris Evans sedang sibuk mempromosikan film spinoff dari Toy Story, Lightyear yang rilis di bioskop lokal Amerika Serikat pada 17 Juni 2022.