Yoo Ah-in Main Film Terbaru Netflix

Aktor asal Korea Selatan, Yoo Ah-in, akan main film terbaru Netflix, yakni Seoul Vibe. Ia akan beradu akting dengan Go Kyung Pyo, Ong Seong Wu, Park Ju Hyun, dan pemain lainnya.Dilansir dari Soompi, film ini berlatar belakang Olimpiade Seoul 1988. Seoul Vibe merupakan film baru tentang plot megah yang tak terbayangkan tentang perampokan dana gelap dan pengejaran mendebarkan yang terjadi di jalanan Seoul.Digambarkan sebagai action blockbuster, film ini akan berkisah mengenai Samgyedong Supreme Team. Mereka adalah kru pengemudi berbakat yang terlibat dalam penyelidikan dana gelap.Produser film Seoul Vibe telah mengonfirmasi bahwa Yoo Ah In akan berperan sebagai karakter Dong Wook, pemimpin kru Samgyedong. Go Kyung Pyo akan berperan sebagai Woo Sam yang sentimental, yang berperan sebagai DJ tidak resmi dari kru Samgyedong.Sedangkan Lee Kyu Hyung, akan memerankan Bok Nam yang sangat hapal jalanan Seoul. Park Ju Hyun akan berperan sebagai adik perempuan Dong Wook, Yoon Hee, kepala klub sepeda terbesar di Seoul dan satu-satunya anggota perempuan dari kru Samgyedong.Ong Seong Wu, akan melengkapi tim sebagai Dong Wook, MacGyver sentimental dari kru yang seperti adik Dong Wook. Kim Sung Kyun akan muncul dalam film tersebut sebagai Direktur Lee, seorang pencuci uang yang bertanggung jawab atas transportasi dana gelap.Sementara Moon So Ri, akan berperan sebagai Ketua Kang, dalang dari tersembunyi di balik dana gelap. Terakhir, Jung Woong In akan berperan sebagai jaksa yang memainkan peran kunci dalam plot kru Samgyedong.Film Seoul Vibe akan disutradarai oleh Moon Hyun Sung. Ia sebelumnya telah sukses menyutradarai film As One dan The King’s Case Note.(ELG)