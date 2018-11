Film Spider-Man Versi Animasi akan Punya Sekuel

Film animasi terbaru Spider-Man: Into the Spider-Verse akan mulai tayang di bioskop sejumlah negara dalam dua pekan. Jelang perilisan, Sony Pictures Animation telah memberi kabar bahwa film ini akan punya sekuel sekaligus spinoff atau film dengan kisah sempalan.Sekuelnya, menurut Variety, akan disutradarai oleh Joaquim Dos Santos. Sebelumnya, Joawuim pernah mengarahkan beberapa episode serial Avatar: The Last Airbender dan Voltron. Naskah digarap David Callaham, yang juga mengerjakan film laga The Expendables (2010) dan Wonder Woman 1984 (2020).Satu proyek film lain dalam semesta fiksi ini akan berpusat ke superhero perempuan. Belum ada kabar resmi, tetapi bisa jadi Spider-Gwen, Spider-Woman, Madame Web, Spider-Girl, dan Silk.Naskah film sempalan akan digarap oleh Bek Smith. Lauren Montgomery, yang sebelumnya telah ikut mengerjakan film-film animasi superhero dari komik DC, kemungkinan besar akan menjadi sutradara.Into the Spider-Verse adalah film animasi layar lebar pertama untuk tokoh fiksional Spider-Man. Kisahnya mengikuti Miles Morales, tokoh superhero komik Marvel yang juga dikenal sebagai Spider-Man. Inspirasi karakter visual Miles datang dari Presiden AS Barrack Obama dan aktor Amerika Donald Glover.Into the Spider-Verse akan dirilis di Indonesia pada 12 Desember 2018. Sementara itu, setelah film Venom yang telah dirilis belum lama ini, Sony juga sedang menyiapkan sejumlah proyek film lain dari dunia Spider-Man. Salah satunya untuk tokoh antihero Morbius.(ELG)