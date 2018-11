Bukti Dian Sastrowardoyo Serius Tekuni Dunia Balik Layar

Dunia produser menjadi area keseriusan Dian Sastrowardoyo saat ini. Sebelumnya, ia sempat duduk di bangku produser bersama Mira Lesmana dan Wisnu Darmawan dalam film pendek musikal Drupadi (2008).Dian terlibat sebagai co-producer dalam tiga proyek film besutan Base Entertainment. Film perdana Guru-Guru Gokil akan diproduksi pertengahan tahun depan. Film ini mengusung genre komedi dengan naskah dari Rahabi Mandra, penulis naskah film Night Bus (2017).Kendati kini mulai serius di belakang layar, Dian Sastrowardoyo masih tetap berakting. Ia fokus dalam mengatur waktu."Alokasi waktu karena sebagai produser kita perlu komitmen waktu. Untuk meeting, baca buku, nonton film dan itu memang enggak bisa disambi," kata Dian di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 27 November 2018.Di samping itu, Dian Sastrowardoyo ikut terbantukan dengan pihak manajemen yang cukup memberikam kelonggaran."Saya bersyukur di-support manajemen saya sebagai aktor. Jadi, ada jadwal film dan iklan, dan dikasih waktu khusus untuk aku dedikasikan di Base Entertainment," paparnya.Tahun ini, Dian Sastro muncul di layar lebar lewat film Aruna dan Lidahnya. Dia juga ikut membintangi film The Night Comes for Us yang ditayangkan di Netflix.(ELG)