Teror Mencekam Film Oma The Demonic di Bulan Ramadan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Film Oma The Demonic bersiap tayang di bulan ramadan. Film garapan sutradara Joel Fadly ini mencoba menghadirkan genre horor berbeda."Film Oma The Demonic tidak hanya mengandalkan jump scare. Kekuatan akting dari aktris senior Jajang C Noer yang sudah banyak mendapatkan penghargaan terbaik di berbagai ajang festival film di dalam dan luar negeri menjadi nilai lebih film ini," kata Joel Fadly."Selain itu, Diah Permatasari yang dikenal lewat perannya di film Si Manis Jembatan Ancol juga membuat film ini menjadi lebih memiliki nilai mistis yang kuat," lanjutnya.Sementara itu, Jajang C Noer dan Diah Permatasari merasa senang bisa menjadi bagian dalam film Oma The Demonic. Mereka merasa kualitas film horor Indonesia semakin bertambah."Film horor sekarang sudah memiliki kualitas yang lebih apik dengan alur cerita yang menarik. Penulis skenario dan sutradara juga dituntut untuk membangun dan meramu cerita dengan logika yang tidak terlalu bertentangan dengan akal sehat," kata Jajang C Noer."Senang bisa beradu akting dengan Jajang C Noer yang sudah sarat dengan pengalaman dan jam terbang yang panjang. Banyak pengalaman berarti yang saya dapatkan selama berinteraksi dengan beliau di proses produksi film ini," kata Diah Permatasari.Film Oma The Demonic menceritakan tentang kisah Fiona (Karina Nadila), seorang mahasiswi Kedokteran yang tinggal bertiga dengan ibunya, Suzanne (Diah Permatasari) dan adiknya, Annika (Rachel Patricia). Ayahnya sudah lama meninggal sehingga ibunya harus menghidupi mereka seorang diri.Masa kecil Fiona banyak dihabiskan bersama Omanya, Anna (Jajang C Noer). Namun konflik yang terjadi antara Suzanne dengan dengan Oma Anna sejak meninggalnya ayah Fiona menjadikan terputusnya hubungan diantara mereka.Fiona mengalami mimpi buruk dengan hadirnya bayangan sosok perempuan seram. Kejadian demi kejadian anehpun pun semakin membuatnya penasaran dan mengarahkan Fiona untuk segera menemui Oma Anna. Akhirnya sehabis mengikuti kuliah praktek kedokteran, Fiona nekat memutuskan untuk mendatangi rumah Oma ditemani dua temannya, Luna (Syahra Larez) dan Jeff (Bobby Rizki).Di tengah perjalanan, kejadian aneh pun mereka dapati sehingga mereka mengalami kecelakaan yang menyebabkan mobil rusak dan harus melanjutkan dengan berjalan kaki. Walaupun sempat heran, ternyata mereka menemukan Oma masih tinggal di rumah sendiri meskipun tanpa adanya aliran listrik di dalamnya.Semakin malam semakin banyak keanehan dan keganjilan terjadi di rumah Oma. Fiona dan Luna dikejutkan adanya sosok menyeramkan yang pernah muncul dalam bayangan dan mimpi Fiona. Jeff pun mengalami hal serupa hingga membuatnya kesurupan. Teror menyeramkan yang terus berulang membuat Fiona dan Luna berusaha untuk meninggalkan rumah tersebut, namun Oma Anna selalu melarangnya.Film Oma The Demonic akan tayang serentak di bioskop-bioskop pada 21 April 2022."Dengan kekuatan akting dari Jajang C Noer dan Diah Permatasari, serta alur cerita yang menarik, saya berharap para penggemar film horor Indonesia bisa terhibur dengan film ini," ungkap Karina Nadila.