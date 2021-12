Bos Marvel Mengonfirmasi Adanya Film Spider-Man 4

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Film Spider-Man: No Way Home sudah tayang di bioskop di seluruh dunia dan mendapat respons positif karena kualitas yang luar biasa. Oleh karenanya, pembicaraan tentang masa depan Spider-Man MCU (Marvel Cinematic Universe) mulai memanas.Hal ini membuat New York Times bertanya kepada bos Marvel, Kevin Feige dan produser No Way Home, Amy Pascal, tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam wawancara itu, Feige langsung mengonfirmasi bahwa film Spider-Man 4 sedang dalam pengembangan awal.Langkah mengejutkan datang yang dilandasi oleh keinginan eksekutif Marvel untuk memberi tahu penonton bahwa franchise MCU Spider-Man akan berlanjut."Amy dan saya, Disney dan Sony sedang membicarakannya… ya, kami secara aktif mulai mengembangkan ke mana arah cerita selanjutnya, yang hanya saya katakan langsung karena saya tidak ingin penggemar mengalami trauma perpisahan seperti apa yang terjadi setelah Far From Home (film Spider-Man kedua)," kata Feige kepada The New York Times.Kalimat perpisahan yang dimaksud Feige, mengacu pada perselisihan singkat antara Marvel dan Sony pada tahun 2019 silam yang menyebabkan spekulasi keadaan film Spider-Man versi MCU (Marvel Cinematic Universe).Dalam kesempatan yang sama, Amy mengungkapkan perasaannya dalam bekerja sama dengan Kevin Feige serta Sony."Saya sangat senang bekerja sengan Kevin. Kami memiliki hubungan bermitra yang sangat baik. Begitupun dengan Tom Rothman, CEO dari Sony yang sangat berperan penting. Ia adalah pemimpin hebat dangen ide-ide hebat. Saya harap itu berlangsung selamanya," ucap Amy. Spider-man: No Way Home sukses tampil di puncak box office dangan pendapatan minggu pertama tertinggi ketiga sepanjang masa meskipun tayang di masa pandemi. Film ini berhasil meriah pendapatan sebesar USD253 juta secara domestik dan USD587 juta secara internasional.