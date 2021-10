Jake Gyllenhaal Ceritakan Proses Singkat Syuting Film The Guilty

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Salah satu produser sekaligus pemain film The Guilty, Jake Gyllenhaal mengaku menggarap film tersebut hanya dalam 11 hari. Hal ini terjadi karena adanya gelombang kedua pandemi covid-19 di Los Angeles, California, Amerika Serikat.Jake Gyllenhaal menceritakan permasalahan proses produksi film The Guilty dalam acara bincang-bincang bersama Jimmy Fallon. Ia melakukan proses syuting pada Oktober 2020 dengan durasi syuting hanya 11 hari.Jake awalnya memiliki rencana untuk melakukan syuting selama lima hari, mengingat film ini hanya memiliki satu karakter dan berlatar di satu tempat. Serta bertujuan untuk menjaga keamanan seluruh pihak yang terlibat agar tetap aman di masa pandemi covid-19."Semakin singkat kita syuting, semakin aman kan," kata Jake dalam acara The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.Gyllenhaal mengaku menghadapi sejumlah masalah salah satunya adalah sutradara film The Guilty, Antoine Fuqua yang harus melakukan karantina di tengah proses produksi film tersebut. Karena minimnya waktu yang dimiliki, Jake dan tim akhirnya menemukan cara terbaik agar Antoine bisa menggarap The Guilty dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.Jake bersama tim menemukan sebuah mobil van yang berisikan monitor di dalamnya. Antoine mengarahkan seluruh kru dalam proses syuting dari van tersebut serta melakukan komunikasi melalui telepon."Antoine mengarahkan seluruh film dari sebuah van yang jauhnya satu blok dari tempat kami syuting,” lanjutnya.Film The Guilty sudah rilis di Netflix pada 1 Oktober 2021. Film ini mengisahkan tentang seroang operator 911 Joe Bayler yang mendapat telepon misterius dari seorang wanita. Penelepon terdengar dalam keadaan bahaya, sehingga Joe berusaha untuk membantunya.