5 Hal yang Menjadi Pertanyaan Besar Jelang Akhir Stranger Things

Stranger Things 4: Vol 1 akan segera hadir di Netflix pada 27 Mei mendatang. Para penggemar tentunya sudah tidak sabar lagi untuk mengetahui kelanjutan kisah Eleven (Millie Bobby Brown) dan kawan-kawan Hawkins. Di akhir musim ketiganya, serial ini meninggalkan begitu banyak pertanyaan yang memicu rasa penasaran penonton. Pertempuran besar-besaran di Starcourt Mall yang menelan korban ternyata berlanjut dengan kejadian-kejadian tak terduga. Apa yang akan akan menanti geng Hawkins di musim terbaru serial ini? Sambil menunggu penayangannya, mari lihat kembali lima pertanyaan yang diharapkan dapat terjawab di Stranger Things 4: Vol. 1!Di akhir musim ketiga, Kepala Polisi Hawkins Jim Hopper (David Harbour) dan Joyce Byers (Winona Ryder) berupaya menutup gerbang Upside Down yang ingin dibuka kembali oleh pihak Rusia. Sebuah perkelahian mengakibatkan Hopper terjebak di ruangan yang sama dengan gerbang Upside Down dan ia pun mengizinkan Joyce untuk menghancurkan tempat tersebut. Meski awalnya banyak yang berasumsi bahwa ia telah tiada, trailer Stranger Things 4 justru memperlihatkan kembalinya sosoknya Hopper. Apakah sang kepala polisi ternyata berhasil menyelamatkan diri? Apa yang terjadi di tempat tersebut?Pada musim kedua, Eleven berhasil menutup gerbang Upside Down yang berada di bawah Laboratorium Hawkins. Pada musim ketiga, gerbang Upside Down lain ditemukan di bawah Starcourt Mall yang kali ini dicoba ditutup oleh Joyce dan Hopper. Kehadiran dunia Upside Down di setiap musim memang selalu tak terduga. Apakah gerbang yang telah dihancurkan terbukti berhasil menutup jalan bagi dunia Upside Down? Apakah akan ada gerbang lain di musim keempat?Rasa duka yang mendalam mendorong Joyce untuk meninggalkan Hawkins bersama kedua anaknya, Jonathan (Charlie Heaton) dan Will (Noah Schnapp), serta Eleven (Millie Bobby Brown). Kepergian keluarga Byers pun tentunya menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Apa yang akan terjadi dengan hubungan Eleven dan Mike (Finn Wolfhard), serta Jonathan dan Nancy (Natalia Dyer)? Bagaimana dengan persahabatan geng Hawkins? Apakah mereka akan segera bertemu dan bersatu kembali?Sebagai penguasa Upside Down, monster Mind Flayer merupakan musuh mengerikan yang sulit ditaklukan. Ia dapat merasuki dan mengerahkan berbagai makhluk, termasuk Demogorgon, untuk menyerang dan membunuh siapa saja. Di akhir musim ketiga, tertutupnya gerbang Upside Down berhasil memutus koneksi Mind Flayer dengan tubuh gandanya di Hawkins dan melucuti kemampuannya. Namun apakah benar ini pertanda tidak akan ada lagi monster yang tersisa di Hawkins? Bagaimana dengan Demogorgon yang sempat terlihat di post-credit episode akhir musim ketiga?Karakter Eleven disukai begitu banyak penonton berkat kebaikan hatinya dan kemampuan telekinesisnya yang luar biasa. Sayangnya, kekuatan ini mendadak hilang setelah Eleven mengeluarkan bongkahan Mind Flayer dari kakinya dalam Pertempuran Starcourt. Dengan munculnya musuh baru di musim keempat yang tak kalah menyeramkan, bagaimana Eleven dapat membantu menyelamatkan kawan-kawannya dan dunia tanpa kekuatannya?Untuk memuaskan rasa penasaran, pastikan Anda tidak melewatkan Stranger Things 4 Volume Satu yang akan segera tayang di Netflix pada 27 Mei serta Volume Dua yang akan ditayangkan pada 1 Juli.