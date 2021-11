Trailer Kedua Spider-Man: No Way Home Rilis, Bertabur Penjahat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Spider-Man: No Way Home. Foto: COLUMBIA PICTURES

Jakarta: Trailer kedua Spider-Man : No Way Home rilis hari ini, 17 November 2021. Video yang diunggah oleh Sony Pictures Entertainment tersebut telah ditonton lebih dari 10 juta kali dalam waktu tiga jam.Dilansir dari Hollywood Reporter, banyak penjahat ditampilkan dalam trailer berdurasi 3 menit 4 detik tersebut. Di antaranya Doctor Octopus, Electro, Sandman, Green Goblin dan Lizard.Kemunculan para penjahat ini sudah diungkap sebelumnya dalam sesi tanya jawab dengan pemeran utama Tom Holland dalam acara di Sherman Oaks, California, beberapa waktu lalu."Orang-orang ini sangat bersemangat untuk kembali dan menghidupkan kembali peran-peran ini. Mereka datang ke lokasi syuting seminggu sebelum mereka mulai syuting untuk melihat seperti apa," kata Tom Holland.Spider-Man: No Way Home dibintangi Tom Holland sebagai Peter Parker/Spider-Man dan Benedict Cumberbatch sebagai Doctor Strange. Ini adalah lanjutan peristiwa Spider-Man: Far From Home (2019), yang berakhir dengan dunia mempelajari identitas rahasia Spider-Man dan dengan penjahat Mysterio (Jake Gyllenhaal) menjebaknya dalam pembunuhan.Spider-Man: No Way Home melihat Peter Parker meminta Doctor Strange untuk membaca mantra untuk membuat dunia melupakan identitas rahasianya. Hal inilah penyebab terbukanya pintu multiverse.Penjahat dari film Spider-Man sebelumnya pun bermunculan. Termasuk Doctor Octopus (Alfred Molina), Electro (Jamie Foxx) dan The Green Goblin (Willem Dafoe) yang muncul saat Spider-Man dibintangi oleh Toby Maguire (2002-2012) dan Andrew Garfield (2012-2014).Baca: Disney Plus Bakal Rilis 12 Kisah Marvel Studios, dari X-MEN '97 hingga Spider-Man: Freshman Year Sebelumnya, cuplikan film Spider-Man: No Way Home rilis secara resmi pada Selasa, 24 Agustus 2021. Beberapa tokoh lama dan baru bermunculan."Untuk pertama kalinya dalam sejarah sinematik Spider-Man, pahlawan lingkungan kita yang ramah, dibuka kedoknya dan tidak lagi dapat memisahkan kehidupan normalnya dari taruhan tinggi menjadi pahlawan super," demikian keterangan akun Youtube Sony Pictures Entertainment dalam trailer tersebut.Beberapa tokoh muncul dalam trailer, selain Tom Holland sebagai Peter Parker. Seperti, Zendaya sebagai MJ; Jacob Batalon sebagai Ned Leeds; dan Benedict Cumberbatch sebagai Doctor Strange.Spider-Man: No Way Home tayang di bioskop pada 17 Desember 2021.