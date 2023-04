KlikFilm Hadirkan Film Mandarin untuk Meriahkan Libur Lebaran

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Layanan streaming KlikFilm punya persembahan spesial untuk menyambut libur lebaran yang akan datang. Mereka menghadirkan puluhan film baru yang kebanyakan dari Tiongkok dalam program bertajuk "Chinese Film Parade".Film-film yang hadir dalam Chinese Film Parade yaitu, 2046, As Tears Go By, Days Of Being Wild, In The Mood For Love, Chungking Express, Fallen Angels, Project Gotenberg, Mama's Affair, Ranging Fire, Hand Rolled Cigarette, Bodyguards And Assassins, Wu Xia, Cold War, Internal Affair dan lainnya."Banyak film terbaik dari Asia, yang tidak hadir secara legal di Indonesia. KlikFilm mencoba untuk menghadirkan film-film terbaik dari negara-negara Asia. Di bulan April 2023 ini, kami menghadirkan film-film Chinese terbaik," kata Direktur KlikFilm, Frederica.As Tears Go By berkisah tentang Wah yang merupakan anggota geng tingkat menengah yang jatuh cinta pada sepupu cantiknya. Tapi dia juga harus terus melindungi rekan dan sahabatnya dengan temperamen yang mudah berubah, Fly. Di ajang pemghargaan 8th Hong Kong Film Awards film ini sukses menyabet penghargaan Best Supporting Actor dan Best Art Direction.Sementara Fallen Angels merupakan drama kriminal berlatar Hong Kong yang mengikuti kehidupan seorang pembunuh bayaran yang berharap bisa keluar dari pekerjaan tersebut.Film Bodyguards and Assassins berkisah tentang ketika pada tahun 1905, Sun Yat-Sen, seorang revolusioner, mengunjungi Hong Kong untuk membahas rencana menggulingkan Dinasti Qing bersama anggota Tongmenghui. Tapi saat mereka mengetahui bahwa pembunuh telah diperintahkan untuk membunuhnya, mereka membentuk kelompok pelindung untuk mencegah serangan."Mudah-mudahan, ini bisa menjadi teman untuk mengisi liburan lebaran," tutupnya.