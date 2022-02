Empat Film Nomine Piala Oscar 2022 Hadir di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Academy Awards ke-94 baru saja mengumumkan daftar nominasinya. Menyambut ajang yang akan digelar pada 27 Maret 2022 itu, layanan streaming KlikFilm memboyong sejumlah film yang menjadi nomine di Piala Oscar 2022.Ada empat film peraih nominasi yang bisa disaksikan penonton di Indonesia. Sebut saja film Spencer yang turut mengantar Kristen Stewart menjadi nomine aktris terbaik untuk pertama kali. Spencer merupakan film yang mengisahkan tentang mendiang Putri Diana."Perjuangan memang tidak akan membohongi hasil. Kerja keras kami selama ini, untuk menghadirkan film-film berkualitas di katalog film KlikFilm, bisa tercapai. Namun, ini bukanlah akhir. Kami akan terus mengisi katolog film KlikFilm dengan film-film terbaik," kata Frederica, selaku Direktur KlikFilm.Selanjutnya ada film The Lost Daughter yang dibintangi Olivia Colman. Dia berperan sebagai profesor yang sedang berlibur di Yunani yang mengungkapkan dirinya sebagai seorang ibu yang tidak wajar. Film ini juga membawa Colman masuk nominasi Oscar 2022.Sementara film The Worst Person In The World bercerita tentang seorang wanita muda yang mencari tahu tentang kehidupan dan cinta. Film bergenre drama komedi romantis gelap asal Norwegia ini disutradarai oleh Joachim Trier.Terakhir, ada film Drive My Car yang diadaptasi dari kumpulan cerita pendek Haruki Murakami yang berjudul Men Without Women. Film Drive My Car menghadirkan film perjalanan yang berbalut misteri, cinta, kehilangan, dan penerimaan. Selain Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, dan Reika Kirishima, film ini turut dibintangi oleh Masaki Okada yang berperan sebagai pria selingkuhan dari istri Kafuku.Dalam ajang Piala Oscar 2022, Drive My Car mendapatkan empat nominasi, yaitu Best Picture, Best Director untuk Ryusuke Hamaguchi, Best International Feature Film, dan Best Adapted Screenplay.