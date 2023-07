Trailer Resmi Serial Live Action One Piece Tampilkan Musuh Luffy Dkk, Siapa Saja?

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Netflix baru saja merilis trailer terbaru serial Live Action One Piece . Di trailer tersebut menampilkan beberapa musuh dari Monkey D. Luffy dkk.Serial Live Action One Piece ini dijadwalkan akan tayang di Netflix mulai 31 Agustus 2023. Live Action One Piece ini akan dimulai dengan Saga Biru Timur.Saga ini merupakan saga pertama petualangan Luffy menjadi raja bajak laut. Di saga ini Luffy akan mengumpulkan nakama untuk bergabung dalam kelompok bajak laut topi jerami Di saga ini Luffy bertemu dengan beberapa musuh, termasuk ketika kelompok bajak laut topi jeraminya sudah terbentuk. Dalam trailer terbaru yang dirilis Netflix muncul musuh Luffy dan para nakamanya.Alvida musuh pertama yang ditemui Luffy setelah memulai perjalanannya menjadi raja bajak laut. Alvida merupakan bajak laut perempuan. Dalam trailer resminya terlihat Alvida sedang beraksi bersama anak buahnya.Buggy si “Badut” adalah kapten Bajak Laut Buggy serta salah satu pemimpin Aliansi Buggy dan Alvida. Ia muncul dalam scene sedang bertarung dengan Nami dan Zoro.(Buggy di live action One Piece sumber: YouTube Netflix)Arlong merupakan adalah kapten Bajak Laut Arlong yang berisi manusia ikan. Arlong mempunyai bounty tertinggi tertinggi di East Blue sebelum dikalahkan oleh Luffy.(Arlong di live action One Piece sumber: Netflix)Mihawk adalah anggota Shichibukai yang mempunyai gelar "Pendekar Pedang Terhebat di Dunia”. Di saga biru timur ini Mihawk muncul ketika Luffy bertemu kru bajak laut topi jerami berada di Baratie untuk mengajak Sanji bergabung.Dalam trailer tersebut terlihat Zoro bertarung dengan Mihawk di atas kapal.Itu tadi musuh-musuh Luffy dkk yang muncul di trailer resmi live action One Piece.