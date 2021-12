Film dan Acara TV Ini Akan Meninggalkan Netflix: Twilight hingga Snowpiercer

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tahun 2022 sudah sangat dekat. Tahun yang baru membuat kita harus siap akan adanya perubahan. Akan ada beberapa hal lama yang terganti dengan hal-hal baru di setiap kehidupan baru.Begitulah yang terjadi dengan platform streaming Netflix. Di akhir tahun ini, para penonton harus bersiap dengan kepergian sejumlah judul yang akrab menemani mereka. Namun, sebagai bentuk perpisahan, Netflix memberi kesempatan terakhir kepada para penonton untuk menikmati acara dan film favorit mereka sebelum Januari 2022.Bagi mereka yang ingin memulai atau mengakhiri tahun dengan suasana apokaliptik, Snowpiercer mengambil langkah terakhirnya setelah Hari Tahun Baru. Film yang dirilis pada tahun 2014 ini mendapatkan pujian kritis dengan Bong Joon_ho sebagai sutradara dan dibintangi oleh Chris Evans dan Tilda Swinton.Di sisi lain, penggemar Twilight mungkin ingin memberikan satu tontonan terakhir untuk waralaba yang memulai karier Robert Pattinson dan Kristen Stewart pada 15 Januari.Jika anda belum melihat permata Bling Ring dari Sofia Coppola, tunggu apa lagi? Tidak ada cara yang lebih baik untuk merayakan awal tahun 2022 selain dengan suasana kehidupan nyata Los Angeles dari Emma Watson dan Taissa Farmiga.Berikut daftar lengkap film dan acara Tv yang akan meninggalkan Netflix di Januari 2022:SnowpiercerEpisodes (season 1-5)A Ghost StoryBallerinaDr. Seuss' The LoraxHardy Bucks (season 1-4)Hengkang 11 JanuariBetty White: First Lady of TelevisionThe Twilight Saga: Breaking Dawn: Part 1The Twilight Saga: Breaking Dawn: Part 2The Twilight Saga: EclipseThe Twilight Saga: New MoonTwilightThe Bling RingHomefrontThe Shannara Chronicles (seasons 1-2)Bleach: The EntryBleach: The RescueBleach: The SubstituteCloud AtlasThe General's DaughterMy Girl 2My Little Pony: Friendship Is Magic (seasons 1-8)Mystic RiverShutter Island