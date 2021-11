Adegan Ciuman Putri Marino dan Jourdy Pranata Awali Trailer Film One Night Stand

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Film One Night Stand akan tayang di Bioskop Online pada 27 November 2021. Film arahan sutradara Adriyanto Dewo ini menceritakan tentang pertemuan dan perpisahan.Pertemuan itu singkat, namun memberikan makna yang mendalam. Adriyanto Dewo mengatakan bahwa One Night Stand akan memberikan satu perjalanan penuh yang akan membawa pengaruh bagi mereka yang merasakannya."One Night Stand adalah kisah perjalanan cinta seseorang dengan kisah dalam satu hari, yakni pertemuan, pernikahan, perpisahan, dan kematian," ujar Adriyanto Dewo dalam siaran pers."Dan perjalanan ini ditempuh oleh dua karakter yang perlahan saling jatuh cinta. One Night Stand adalah kisah tentang perjalanan dua manusia yang bertemu dan kemudian berpisah, seperti yang kita alami setiap hari," jelasnya.Film ini dibintangi oleh sejumlah pemain ternama Tanah Air. Mereka adalah Putri Marino sebagai Lea, Jourdy Pranata sebagai Baskara, Agnes Naomi sebagai Ayu, dan Elang El Gibran sebagai Dimas.Baskara atau Ara tidak sengaja bertemu dengan Lea. Pertemuan itu dalam suasana duka, karena Ara berniat untuk menghadiri pemakaman seseorang yang dekat dengannya. Namun di hari yang sama, Ara juga harus menghadiri sebuah acara pernikahan."Lea dan Ara saling menemukan, saling sadar, dan belajar, walaupun itu pertama kali ketemu. Tanpa tahu bagaimana nanti ujungnya. Kita sama-sama merasa nyaman," ungkap aktris Putri Marino.Meskipun baru pertama kali bertemu, Ara dan Lea saling belajar, bertanya, membantah, bahkan menggugat hidup dengan kejujuran. Keduanya mampu saling menciptakan kehangatan satu sama lain.Sementara itu, official trailer One Night Stand sudah bisa disaksikan. Lewat trailer itu, penonton bisa mengetahui sekilas dari perjalanan para tokoh dalam film One Night Stand. Dalam trailer berdurasi 1 menit 28 detik uty juga terlihat Putri Marino dan Jourdy menjalani adegan mesra dan melakukan ciuman.