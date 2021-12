Raih Rp14,1 Triliun dalam 11 Hari, Film Spider-Man: No Way Home Cetak Rekor

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Film Spider-Man: No Way Home mencatat rekor sebagai film pertama dengan penghasilan miliaran dolar di era pandemi selama akhir pekan Natal. Film yang dibintangi Tom Holland ini telah meraup USD 467,3 juta di Amerika Utara dan USD 587 juta secara internasional.Bukan hanya itu, Spider-Man: No Way Home ini juga telah mendapatkan USD1 miliar (Rp14,1 triliun) hanya dalam waktu 11 hari. Capaian ini menjadikan Spider-Man sebagai film terlaris sepanjang tahun 2021.Sejak hari pertama peluncuran film Spider-Man: No Way Home, film ini ludes terjual dan diserbu para fans penikmat film-film Marvel Cinematic Universe (MCU) di seluruh dunia. Penjualan tiket film ini dikabarkan membuat beberapa situs bioskop penyedia tiken online di Amerika Serikat mengalami gangguan.Hype yang sama juga terjadi di Indonesia. Pengelola bioskop sampai mendedikasikan tiga layar bioskop sekaligus demi memenuhi permintaan para penggemar Spider-Man.Melansir laman Variety 27 Desember 2021, pencapaian ini sangat mengesankan melihat varian omicron yang mulai merebak. Dalam dua tahun terakhir selama pandemi, belum ada film Hollywood yang melampaui angka USD 1 miliar semenjak Star Wars: The Rise of Skywalker.