KlikFilm Hadirkan Miracle In Cell No 7 hingga Dokumenter Sisi Kelam Kudeta Myanmar

Memasuki bulan Juni 2023, layanan streaming KlikFilm menghadirkan banyak judul baru ke dalam katalog mereka. Salah satunya film Miracle In Cell No 7 versi asli dari Korea.Selain Miracle In Cell No 7, film-film lain yang hadir yaitu, Angry Annie, Le Petit Nicholas, No Dogs Or Italians Allowed, The Dam, Myanmar Diaries, Knor, Spellbound, Song From The 2nd Floor, Christmast in August, Hongkong Family, Initial D, You The Living, dan Fires on Plain."Banyak penggemar film yang kesulitan untuk menonton film-film jebolan festival film Internasional. Untuk itulah, KlikFilm selalu menghadirkan film-film yang masuk dalam festival film internasional, dan kita update setiap bulannya. Sehingga para penggemar film bisa menikmatinya secara legal," kata Direktur KlikFilm, Frederica.Film Anggry Annie berkisah tentang seorang pekerja pabrik Prancis yang sudah menikah dan memiliki dua orang anak, yang merasa perlu untuk melakukan aborsi. Film ini berlatar belakang pada awal tahun 1970-an, ketika aborsi masih ilegal di Prancis, sehingga Annie beralih ke Gerakan Kebebasan Aborsi dan Kontrasepsi (MLAC) di Prancis.Sementara film Le Petit Nicolas mengangkat kisah Nicolas yang merasa bahagia dengan kehidupannya saat ini. Orang tua yang amat menyayanginya, teman-teman di sekolah yang lucu-lucu dan menyenangkan. Dia merasakan kedamaian di kehidupannya dan tidak ingin mengubah itu.Namun, semua berubah saat Nicolas mendengar ibunya sedang hamil. Ia takut ditelantarkan orangtuanya. Lantas, ia meminta teman-temannya untuk membantu agar orangtuanya tetap sayang padanya. Namun, justru kejadian-kejadian kacau terjadi saat Nicolas berusaha untuk menyenangkan orangtuanya.Lalu ada Myanmar Diaries yang menceritakan kehidupan di bawah junta teror Myanmar setelah kudeta militer tahun lalu sebagian besar tidak terlihat. Sebagai tindakan perlawanan kreatif, The Myanmar Film Collective menyusun film panjang dengan mengaburkan realitas dan fiksi.Semua segmen dari sudut pandang orang pertama lantas dijalin bersama dengan rekaman saksi mata yang mengerikan dalam bentuk jurnalisme warga.