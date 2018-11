Dian Sastrowardoyo Salut dengan Industri Hiburan Korea Selatan

Aktris Dian Sastrowardoyo memulai debut di belakang layar sebagai co-producer. Sebagai langkah perdana, Dian melihat dan berkaca dari industri hiburan di Korea Selatan.Pada pertengahan tahun depan, Dian Sastrowardoyo akan memulai proyek perdana bersama Base Entertainment dalam film berjudul Guru-Guru Gokil. Film ini mengusung genre komedi dengan naskah ditulis Rahabi Mandra."Kemarin kita ngobrol sama Mbak Shanty (Harmayn), kita mencontoh tetangga kita Korea Selatan. Mereka mungkin genrenya juga sama-sama saja, genre cinta, genre horor, cuma meski genre cinta mereka lebih banyak lebih rajin mengulik sehingga cerita cinta diceritakan dengan cara berbeda-beda dan menjadi sangat beragam," kata Dian di kawasan Kuningan, Jakarta, Selasa 27 November 2018."Kayaknya itu PR yang kita perlu kerjakan di industri kita ini, ingin kita kerjakan lewat kolaborasi ini," sambungnya.Drama Korea terbilang cukup sukses menarik pasar minat hiburan Korea di Indonesia. Sebut saja, melodrama Endless Love, It's Ok It's Love, Goblin, hingga Encounter. Kendati dalam waktu kurang dari dua dekade Korea terus menggarap serial melodrama, mereka tetap dapat menarik minat pasar.Terkait industri film di Indonesia, bintang film Ada Apa Dengan Cinta tersebut mengatakan Indonesia perlu banyak menu soal genre."Film Indonesia sekarang banyak dibikin apakah horor atau romantis yang agak sedih, melodrama, atau komedi yang lumayan bikin terbahak-bahak. Kayaknya yang dibutuhkan industri kita untuk tumbuh lebih sehat itu perlunya lebih banyak menu, supaya orang lebih banyak pilihan," tuturnya.(ELG)