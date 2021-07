KlikFilm Hadirkan Ragam Tontonan untuk Temani Liburan di Rumah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Pemerintah resmi memberlakukan PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021 setelah kasus Covid-19 di Indonesia terus melonjak. Masyarakat diharapkan untuk tetap di rumah demi menekan penyebaran virus korona.Untuk menemani masyarakat selama di rumah sekaligus momen liburan sekolah, layanan streaming KlikFilm menambah katalog baru film-film mereka. Mereka menghadirkan film-film beragam genre yang akan menghibur para pecinta film tanpa harus keluar rumah.Salah satunya film box office Korea yang berjudul Recalled. Ada juga film berjudul Blue Ruin yang meraih penghargaan FIPRESCI Prize di Festival Film Cannes. Termasuk film Insult yang pernah masuk nominasi Piala Oscar kategori film asing terbaik."Kami terus berbenah, untuk menyajikan yang terbaik untuk pelanggan KlikFilm. Untuk itulah, selain bisa memproduksi film kami juga menghadirkan film-film terbaik. Seperti film peraih nominasi Piala Oscar ataupun penghargaan internasional lainnya," kata Direktur KlikFilm Frederica dalam keterangan tertulisnya.Film lain yang masuk dalam katlog baru yaitu Our Children, film yang mengisahkan seorang dokter membawa seorang anak laki-laki ke Belgia dan membesarkannya sebagai anaknya sendiri. Ketika anak laki-laki itu mencapai usia dewasa, dia menikah dan memulai keluarganya sendiri.Kemudian ada film Buoyancy, Katalin Varga, Good Time, Suburra, Spree, The Hypnosis, The Girl With A Bracelet, Miss Baek, Remember You, Big Brother, Bodies at Rest, Quan Dao: The Journey Of A Boxer, Shock Wave 2, Mothers Instinct aka Duelles, Buried, Michael, Hunted, Shorta, Rent A Pal, Dark And Wicked, Apartment 407, Red Riding: 1980, Red Riding: 1983, Red Riding: 1974, dan Tinker Tailor Soldier Spy."Selain itu ada juga film box office seperti Korea atau negara lainnya. Saat pandemi ini, kami bersyukur dapat menyajikan film-film bagus agar semua bisa terhibur meski di rumah saja. Semua bisa disaksikan di KlikFilm hanya dengan Rp 10 ribu per minggu," tutup dia.(ELG)