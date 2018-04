Cameron Diaz Pensiun dari Akting

: Rumor tiga pekan lalu menyebut bahwa Cameron Diaz telah pensiun dari dunia akting, yang kemudian segera diluruskan oleh rekannya Selma Blair. Belakangan, Cameron menyatakan langsung bahwa dirinya telah pensiun.Hal ini diungkap Cameron dalam wawancara terbaru dengan Entertainment Weekly bersama Selma Blair dan Christina Applegate. Ketiga aktor membintangi film komedi percintaan dewasa The Sweetest Thing (2002).Mereka ditanyai apakah pernah reuni kembali setelah membuat film garapan sutradara Roger Kumble tersebut. Selma dan Christina kadang bertemu karena anak mereka berteman, sedangkan Cameron tidak."Aku benar-benar tidak sedang mengerjakan apa-apa," kata Cameron."Aku juga benar-benar tidak sedang mengerjakan apa-apa. Aku semi-pensiun. Aku sudah tak bekerja selama beberapa tahun. Aku seorang ibu, itu yang sedang aku kerjakan. Jadi aku sih siap saja kapan pun," sahut Christina."Itu menarik sekali. Aku benar-benar jatuh. Aku juga semi-pensiun, dan aku sebenarnya telah pensiun. Jadi aku senang sekali bertemu kalian para wanita," imbuh Cameron lagi yang segera dibalas Selma.Cameron, yang sekarang berusia 45, mengawali karier aktor pada usia 22 lewat film The Mask (1994) bersama Jim Carrey. Dia bermain dalam 40-an film panjang hingga tahun 2010-an, termasuk dua seri Charlie's Angels.Setelah beradu akting dengan Jason Segel dalam Sex Tape (2014), Cameron terakhir muncul dalam film drama komedi musikal Annie garapan Will Gluck. Lewat film remake ini, Cameron menjadi nomine aktris terbaik Golden Globe sekaligus nomine aktris pendukung terburuk Raspberry Awards.(DEV)