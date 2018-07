Iflix Sediakan Akses Gratis untuk Penonton Indonesia

: Layanan streaming hiburan iflix merilis versi baru iflix 3.0. Platform hiburan yang kini banyak membidik pasar di kawasan Asia ini menyajikan tampilan baru dengan fitur dan konten yang disediakan gratis bagi pengguna iflix di Indonesia.Layanan gratis ini meliputi beberapa fasilitas seperti Movie of the Day, iflix Snacks yaitu konten video pendek sebanyak 50 konten setiap hari, The Feed untuk update terkini seputar showbiz, serial televisi Regional dan internasional eksklusif, Episode perdana dari serial TV premium, dan film di seluruh genre utama, iflix original serta unduh, dan tonton offline.Pertimbangan iflix free adalah strategi untuk membidik market konsumen Indonesia.iflix juga menyediakan konten premium melalui iflix VIP. Konsep paket ini menawarkan paket-paket kecil yaitu 1 hari, 7 hari hingga 14 hari menyesuaikan kultur dan kebutuhan masyarakat Indonesia."Orang yang dibiasakan bayar per bulan bisa menonton kapanpun sesuai yang diinginkan, dibutuhkan. iflix (VIP) memberi kesempatan pada peminat yang tinggi bisa membayar dengan paket yang jauh lebih kecil," ujar Alexander Rusli selaku Chariman of iflix Indonesia dalam jumpa media peluncuran iflix 3.0 di Empirica, SCBD, Jakarta, Rabu, 25 Juli 2018.Layanan konten iflix VIP menawarkan lebih banyak siaran langsung olahraga premium, acara istimewa dan tidak ada iklan.Melalui iflix 3.0, Co-Founder sekaligus CEO iflix Group, Mart Britt berharap iflix yang diakses secara gratis dapat menjadi layanan kelaa dunia di tengah market yang berkembang. iflix free yang terdiri dari film, televisi, berita dan konten singkat selamanya gratis dan dapat ikut mengedukasi masyarakat."Sekarang, tidak akan ada seorang pun yang tetinggal. Peluncuran ini adalah bukti komitmen berkelanjutan kami dalan menghadirkan pengalaman hiburan terbaik kepada para pengguna, pada layanan yang dibuat khusus untuk mereka, sepenuhnya digunakan sesuka mereka," papar Mark.(DEV)