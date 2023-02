Film Baru Idris Elba dan Tilda Swinton Diboyong ke Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Memasuki bulan Februari, layanan streaming KlikFilm menghadirkan film-film baru dengan beragam genre. Salah satunya film Three Thousand Years of Longing.Film yang dibintangi Idris Elba dan Tilda Swinton itu sempat mendapat standing ovation selama enam menit di Festival Film Cannes 2022. Dari ajang serupa, ada juga film Boy From Heaven yang sempat menjadi nomine Palme d'Or di Cannes 2022 dan Academy Awards ke-95."Kami akan berusaha keras untuk terus menghadirkan film yang hadir di festival-festival internasional. Agar bisa memberikan yang terbaik untuk penonton film di Indonesia," kata Direktur KlikFilm, Frederica.Masih ada film lain yang dihadirkan yakni, Kalev, Huesera, Both Sides Of The Blades, Mama's Affair, Decision To Leave, Hit The Road, After Sun, dan A Piece Of Sky.Three Thousand Years of Longing menceritakan tentang kisah seorang dokter yang menghabiskan waktunya dalam kesendirian. Suatu hari, ia menemukan sebuah barang antik. Dalam barang antik tersebut berisikan sosok Djin. Hubungan antata dokter dan Djin pun penuh dengan kejutan.Sementara Kalev berkisah tentang ketika Uni Soviet kemungkinan besar akan runtuh dan negara-negara Baltik berjuang untuk mendapatkan kembali kemerdekaan mereka yang hilang. Kejuaraan bola basket Uni Soviet dijadwalkan akan dimulai, sementara opini publik menentang partisipasi tim nasional Estonia.Ada juga film Indonesia terbaru yang bakal tayang yakni, Cherish & Ruelle. Film ini diperankan Febby Rastanty, Cut Beby Tsabina dan Pangeran Lantang.