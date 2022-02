Tayang di Indonesia, Ini Sinopsis Film Book of Love

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Film Book of Love menjadi salah satu film terbaru yang dihadirkan di katalog layanan streaming KlikFilm di bulan Februari ini. Film yang mengusung genre komedi romantis ini mengambil latar Amerika Serikat dan Meksiko.Film Book of Love dibintangi Sam Claflin, Veronica Echegui, Fernando Becerril, dan Ruy Gaytan. Film ini disutradarai oleh Aneleine Cal y Mayor.Book of Love bercerita tentang Henry Copper (Sam Claflin) yang merasa gelisah karena buku karyanya kurang laku di pasaran. Namun, ternyata buku yang dia tulis terjual sangat tinggi di Meksiko.Setelah ditelusuri, buku Henry menjadi laris berkat jasa penulis Maria (Verónica Echegui) yang menerjemahkan dalam bahasa Meksiko. Henry kemudian mengadakan tur promosi ke negara itu.Setibanya di Meksiko, Henry dijemput Maria bersama kakeknya, Max (Fernando Bece), dan putranya, Diego (Ruy Gaytan). Henry kaget karena novelnya telah diubah oleh Maria dengan gaya lebih erotis. Penggemar wanita di Meksiko makin menggila karena gaya erotis dalam novelnya yang begitu vulgar.Sepanjang perjalanan tur, bumbu-bumbu cinta antara Henry dan Maria mulai bertumbuh. Mereka akhirnya menulis bersama tentang kelanjutan buku yang sudah ditunggu para penggemar dari terjemahan Maria.Selain Book of Love, banyak film lain yang ditayangkan mulai Februari 2022. Salah satunya film Casablanca Beats yang tahun ini masuk dalam daftar nominasi Piala Oscar.Setidaknya ada 30 film baru yang dihadirkan. Sebut saja film Aline yang mendapatkan 11 nominasi pada Cesar Awards 2022, Catch The Fair One, Hand Rolled Cigarette yang masuk jajaran film Box Office Hongkong, dan Extremely Wicked Shockingly Evil And Vile.