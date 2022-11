Ulang Tahun, Ini Drama dan Film yang Diperankan Kim Hye Yoon

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aktris Korea Kim Hye Yoon tengah berulang tahun yang ke-26 pada 10 November 2022. Wanita kelahiran 1996 ini telah membuktikan kemampuan aktingnya di beberapa serial drama dan film hits.Mungkin banyak yang sudah tidak asing dengan perannya dalam drama SKY Castle dan Extraordinary You yang berhasil meraih rating tinggi.Selain drama populer tersebut, ada beberapa drama Kim Hye Yoon yang menarik untuk ditonton. Berikut kumpulan drama dan film yang diperankan oleh Kim Hye Yoon:Akting Kim Hye Yoon sangat mencuri perhatian dalam drama SKY Castle. Rating penonton tembus hingga 23,7 persen pada episode terakhirnya di JTBC. Kim Hye Yoon memerankan Kang Ye Seo, yang merupakan putri dari Han Seo Jin – diperankan oleh Yum Jung Ah dan Kang Joon Sang – diperankan oleh Jung Joon Ho. Keluarganya tinggal di lingkungan SKY Castle yang mewah.Karakter Kim Hye Yoon sebagai Kang Ye Seo adalah seorang siswi pintar dan penuh ambisi untuk masuk ke sekolah kedokteran bergengsi, yaitu Universitas Nasional Seoul. Ia tidak peduli dengan apapun selain belajar dan bisa sangat stres apabila tidak menjadi siswa peringkat tertinggi di sekolahnya.Drama yang satu ini berkebalikan dengan karakter Kim Hye Yoon di SKY Castle. Dalam drama Extraordinary You, ia berperan sebagai seorang siswi SMA bernama Eun Dan Oh yang tiba-tiba menyadari bahwa ia hidup sebagai karakter komik Korea. Karakternya lebih ceria dibandingkan drama sebelumnya.Kim Hye Yoon bersanding dengan Rowoon SF9, di mana ia memerankan sebagai Haru, yang sebelumnya dikenal dengan panggilan Number Thirteen, seorang figuran tanpa nama di komik yang hidupnya berubah ketika bertemu Eun Dan Oh. Dalam komik itu, Eun Dan Oh ditakdirkan untuk menikahi Baek Kyung, yang diperankan oleh Lee Jae Wook, laki-laki yang ia sukai secara sepihak selama 10 tahun terakhir.Pada 2021, Kim Hye Yoon bermain dalam drama populer lainnya berjudul Secret Royal Inspector and Joy. Ia bermain peran bersama Taecyeon 2PM. Drama tersebut merupakan drama komedi sejarah, di mana Taecyeon 2PM memerankan Ra Yi Eon, seorang inspektur rahasia kerajaan yang melakukan perjalanan menyamar ke berbagai provinsi untuk mengungkap korupsi.Sementara, Kim Hye Yoon berperan sebagai Kim Jo Yi, seorang wanita yang baru saja bercerai dan tengah mencari kebahagiaannya. Akhirnya, ia bergabung dengan Ra Yi Eon untuk menyelidiki dan memerangi korupsi. Drama ini juga menggaet sederet artis lainnya, seperti Min Jin Woong, Park Gang Sub, Chae Won Bin, Lee Sang Hee, dan lainnya.Masih pada tahun 2021, Kim Hye Yoon juga bermain dalam drama berjudul Snowdrop, di mana drama itu disutradarai dan ditulis oleh orang yang sama dengan drama SKY Castle. Drama tersebut berlatar di Seoul pada tahun 1987 dan menceritakan kisah cinta Su Ho – diperankan oleh Jung Hae In, seorang mahasiswa di universitas bergengsi yang masuk ke asrama universitas wanita dengan berlumuran darah.Drama Snowdrop juga dibintangi oleh Jisoo BLACKPINK yang berperan sebagai Young Ro, mahasiswi di universitas wanita yang menyembunyikan dan merawat luka-lukanya. Sementara, Kim Hye Yoon memerankan Kye Boon Ok, seorang operator telepon di asrama universitas wanita.Tahun ini, Kim Hye Yoon membintangi sebuah film yang telah tayang pada 7 April 2022 bertajuk The Girl on A Bulldozer. Film tersebut mengisahkan tentang Hye Young, yang diperankan oleh Kim Hye Yoon, gadis 19 tahun yang marah setelah ayahnya mengalami kecelakaan tidak terduga dan dia diusir dari rumahnya bersama adik laki-lakinya.Park Hyuk Kwon berperan sebagai Bon Jin, yang merupakan ayah Hye Young. Ada juga Yesung yang memerankan detektif Go Yoo Suk, di mana ia menangani kasus yang melibatkan ayah Hye Young.Sudah dinanti-nanti oleh penggemarnya, Kim Hye Yoon akan kembali ke layar dengan film berjudul Ditto yang akan rilis pada 16 November 2022. Film ini merupakan remake dari film tahun 2000, menceritakan kisah cinta dan persahabatan antara dua mahasiswa dari periode waktu yang berbeda dan bisa berhubungan melalui walkie-talkie.Yeo Jin Goo akan berperan sebagai Yong, seorang mahasiswa senior yang tinggal pada tahun 1999. Sementara Cho Yi Hyun akan berperan sebagai Moo Nee, seorang mahasiswi cantik yang hidup pada tahun 2022. Kim Hye Yoon akan memerankan Han Sol, cinta pertamanya Yong. Serta, ada Na In Woo yang memerankan Young Ji, seorang teman pria Moo Nee. Bae In Hyuk akan berperan sebagai Eun Sung, teman dekat Young dari departemen yang sama.Itulah beberapa drama dan film Kim Hye Yoon yang berulang tahun hari ini. Jangan lupa untuk ditonton!