Netflix Bikin Avatar: The Last Airbender jadi Live Action, Ini Pemerannya

Semua anak-anak yang lahir di tahun 90-an dan awal 2000 pasti sudah sangat akrab dengan animasi Nickelodeon berjudul Avatar: The Last Airbender. Kartun yang tayang sejak Februari 2005 hingga Juli 2008 ini, selalu menemani pagi hari di akhir pekan sambil sarapan dan bersantai.Acara tv ini sangatlah sukses diterima oleh para penonton. Kartun aksi ini mengambil tempat di sebuah dunia fantasi, tempat tinggal manusia, berbagai binatang fantasi, dan roh-roh yang memiliki seorang juru penyelamat bergelar avatar.Cerita di mulai dengan hilangnya avatar muda Bernama Aang selama serratus tahun dan membuat dunia tidak seimbang. Kemudian datanglah kakak beradik Bernama Katara dan Sokka yang menemukan Aang membeku, dan menyelamatkannya. Kemudian bersama Katara dan Sokka, perjalanan Aang untuk mengembalikan keseimbangan dunia di mulai.Sebelumnya pada tahun 2010, sebuah film live-action telah dibuat oleh M. Night Shyamalan. Akan tetapi, film yang berjudul The Last Airbender itu tidak menerima respons positif dari para penonton khususnya penggemar serial animasi Avatar: The Last Airbender.Penggarapan serial live-action versi Netflix ini sebenarnya telah dijalani sejak 2018. Serial ini akan menampilkan para pemeran aktor berlatar belakang Asia termasuk aktor Korea-Amerika Daniel Kim. Ia akan memerankan Raja Api Ozai dan telah diumumkan pada awal bulan ini.Karakter utama Avatar Aang akan dimainkan oleh Gordon Cormier yang terkenal dari serial Lost In Space dan The Stand. Selanjutnya ada Kiawentiio Tarbell dari Anne with an E yang akan berperan sebagai Katara bersama kakaknya Sokka yang akan diperankan oleh Ian Ousley dari serian 13 Reasons Why. Tokoh Pangeran Zuko akan dimainkan oleh Dallas Liu yang belum lama ini berakting di film Marvel Sang Chi and The Legend Of The Ten RingsTanggal rilis untuk remake live-action Netflix Avatar: The Last Airbender belum diumumkan. Acara ini pertama kali direncanakan pada 2018, dengan produksi awalnya dijadwalkan untuk 2019. Namun, ditunda hingga 2020, dan selanjutnya ditunda karena pandemi coronavirus.